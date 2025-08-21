Descrizione evento:

Tarquinia si prepara ad accogliere la 19esima edizione del DiVino Etrusco, in programma da giovedì 21 a domenica 24 e da giovedì 28 a sabato 30 agosto 2025. Un evento, tra i più attesi dell’estate, che celebra il profondo legame tra il vino e l’eredità culturale etrusca, trasformando per sette serate il centro storico in un suggestivo itinerario enogastronomico e culturale.

Un percorso del gusto tra le vie di Tarquinia

Protagoniste della manifestazione saranno le cantine provenienti dai territori della storica Dodecapoli etrusca– la confederazione delle dodici più importanti città-stato dell’antico mondo etrusco – che offriranno in degustazione una selezione di etichette d’eccellenza. I banchi di assaggio saranno curati dai sommelier della Fisar di Viterbo,garanzia di un approccio consapevole e qualificato alla cultura del vino.

Spettacolo, arte e cultura diffusa

Oltre alla proposta enologica, il festival offrirà ogni sera un ricco programma di concerti, installazioni artistiche, incontri letterari, mostre spettacoli dal vivo e visite guidate,contribuendo a rendere l’esperienza totalmente immersiva. Prevista inoltre un’ampia selezione di street food di qualità, con proposte gastronomiche ideate per valorizzare i vini in degustazione.

Sardegna ospite speciale dell’edizione 2025

Tra le novità di quest’anno, uno spazio dedicato ai vini della Sardegna, isola storicamente legata agli scambi marittimi con il mondo etrusco. Le cantine sarde presenteranno una selezione di etichette rappresentative del territorio, in un ideale dialogo enologico e culturale tra due regioni del Mediterraneo.

Un progetto condiviso

Il DiVino Etrusco è promosso e organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquiniae l’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, con il contributo finanziario della Regione Lazio e con il patrocinio diProvincia di Viterbo, Camera di Commercio di Rieti-ViterboeMinistero della Cultura – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Una rete di sinergie istituzionali che testimonia l’importanza del festival come evento di promozione culturale e turistica per il territorio.

Informazioni e aggiornamenti

Il programma dettagliato, l’elenco delle cantine partecipanti, gli eventi, la mappa del percorso e le informazioni sui ticket sono disponibili sulla pagina ufficiale Facebook del DiVino Etrusco.