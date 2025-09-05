La Rassegna Diverso da Chi? è una iniziativa culturale partecipata che promuove i
diritti umani contro ogni forma di discriminazione, esclusione, pregiudizio e violenza. La rassegna
si terrà nel Comune di Monte Porzio Catone e vedrà il coordinamento generale dell’associazione La
Tartaruga APS, in collaborazione con gli attori territoriali, pubblici e privati, uniti nell’impegno comune
di valorizzare il territorio, il senso comunitario e di accoglienza verso l’altro e farsi portavoce di valori
preziosi quali la solidarietà, l’altruismo, la lotta ai pregiudizi, con un programma variegato fatto di
attività culturali diversificate ma riconducibili tutte alla prospettiva inclusiva come elemento
imprescindibile di crescita del territorio. Si tratta di un vero e proprio festival dell’inclusione e
dell’integrazione, una rassegna di eventi culturali che spaziano dalla musica, giochi, letture,
presentazioni di libri, laboratori, workshop e molto altro, con un unico fine comune: veicolare messaggi
positivi e trasmettere la bellezza della diversità! Il titolo della Rassegna Diverso da Chi? sta a
sottolineare un concetto molto semplice: la diversità è insita in ciascuno di noi, ogni individuo infatti,
con le sue peculiarità, è unico e irripetibile e pertanto diverso dall’altro.
Titolo evento: DIVERSO DA CHI? – Rassegna culturale per l’inclusione sociale e il contrasto alle
discriminazioni
Data: 5 settembre 2025
Orario: 10:00 – 20:00
Luogo: Parco Gramsci, Monte Porzio Catone
Destinatari: Famiglie, bambini, persone con disabilità (anche complessa), gruppi scout, cittadini e
associazioni del territorio
Attività programmate: Laboratori, stand gastronomici, giochi di gruppo, caccia al tesoro, esperienze
per mobilità adattata, spazi di discussione (talk tematici), spettacolo finale e molto altro ancora!
Contatti: La Tartaruga APS via Costagrande, 38/i 00078 Monte Porzio Catone, tel (+39) 3356420981