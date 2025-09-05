Diverso da Chi?, Monte Porzio Catone RM, 05/09/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

set 05 2025

Diverso da Chi?

Rassegna culturale per l'inclusione

Letture: ... - Intrattenimento a Monte Porzio Catone - RM

dove: Parco Gramsci, Monte Porzio Catone
data: venerdì 5 settembre 2025, dalle 10:20 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: La Tartaruga APS
Referente: Angela
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3356420981
Descrizione evento: 
La Rassegna Diverso da Chi? è una iniziativa culturale partecipata che promuove i 



diritti umani contro ogni forma di discriminazione, esclusione, pregiudizio e violenza. La rassegna 



si terrà nel Comune di Monte Porzio Catone e vedrà il coordinamento generale dell’associazione La 



Tartaruga APS, in collaborazione con gli attori territoriali, pubblici e privati, uniti nell’impegno comune 



di valorizzare il territorio, il senso comunitario e di accoglienza verso l’altro e farsi portavoce di valori 



preziosi quali la solidarietà, l’altruismo, la lotta ai pregiudizi, con un programma variegato fatto di 



attività culturali diversificate ma riconducibili tutte alla prospettiva inclusiva come elemento 



imprescindibile di crescita del territorio. Si tratta di un vero e proprio festival dell’inclusione e 



dell’integrazione, una rassegna di eventi culturali che spaziano dalla musica, giochi, letture, 



presentazioni di libri, laboratori, workshop e molto altro, con un unico fine comune: veicolare messaggi 



positivi e trasmettere la bellezza della diversità! Il titolo della Rassegna Diverso da Chi? sta a 



sottolineare un concetto molto semplice: la diversità è insita in ciascuno di noi, ogni individuo infatti, 



con le sue peculiarità, è unico e irripetibile e pertanto diverso dall’altro. 



