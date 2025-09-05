Descrizione evento:

La Rassegna Diverso da Chi? è una iniziativa culturale partecipata che promuove i



diritti umani contro ogni forma di discriminazione, esclusione, pregiudizio e violenza. La rassegna



si terrà nel Comune di Monte Porzio Catone e vedrà il coordinamento generale dell’associazione La



Tartaruga APS, in collaborazione con gli attori territoriali, pubblici e privati, uniti nell’impegno comune



di valorizzare il territorio, il senso comunitario e di accoglienza verso l’altro e farsi portavoce di valori



preziosi quali la solidarietà, l’altruismo, la lotta ai pregiudizi, con un programma variegato fatto di



attività culturali diversificate ma riconducibili tutte alla prospettiva inclusiva come elemento



imprescindibile di crescita del territorio. Si tratta di un vero e proprio festival dell’inclusione e



dell’integrazione, una rassegna di eventi culturali che spaziano dalla musica, giochi, letture,



presentazioni di libri, laboratori, workshop e molto altro, con un unico fine comune: veicolare messaggi



positivi e trasmettere la bellezza della diversità! Il titolo della Rassegna Diverso da Chi? sta a



sottolineare un concetto molto semplice: la diversità è insita in ciascuno di noi, ogni individuo infatti,



con le sue peculiarità, è unico e irripetibile e pertanto diverso dall’altro.



Titolo evento: DIVERSO DA CHI? – Rassegna culturale per l’inclusione sociale e il contrasto alle



discriminazioni



Data: 5 settembre 2025



Orario: 10:00 – 20:00



Luogo: Parco Gramsci, Monte Porzio Catone



Destinatari: Famiglie, bambini, persone con disabilità (anche complessa), gruppi scout, cittadini e



associazioni del territorio



Attività programmate: Laboratori, stand gastronomici, giochi di gruppo, caccia al tesoro, esperienze



per mobilità adattata, spazi di discussione (talk tematici), spettacolo finale e molto altro ancora!



Contatti: La Tartaruga APS via Costagrande, 38/i 00078 Monte Porzio Catone, tel (+39) 3356420981