Letture: ... - Mostre a Roma - RM
|dove:
|Via Gallese 8 Roma
Gallese 8
|data:
|da domenica 26 ottobre 2025, alle 12:00
a lunedì 10 novembre 2025, alle 19:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
|Organizzazione:
|Studio Cico
|Referente:
|Galleria Studio CiCo
|E-mail:
|Telefono:
|3398468414
PAESAGGI E NATURA
Collettiva di Arte Contemporanea
GALLERIA STUDIO CICO
Domenica 26 ottobre 2025 – ore 12.00
Galleria Studio CiCo – Via Gallese 8, 10, 12 – Roma
La Galleria Studio CiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra collettiva PAESAGGI E NATURA, che si terrà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 12.00 e sarà visitabile fino al 10 novembre 2025.
La mostra, presentata dal Prof. Piero Zanetov e dalla Dott.ssa Nicoletta Rossotti, è curata da Melissa Fenti e Cinzia Cotellessa. L’esposizione riunisce le opere di 23 artisti contemporanei, italiani e internazionali, dedicate alla bellezza e alla fragilità del mondo naturale.
In un’epoca segnata da profonde trasformazioni ambientali e cambiamenti climatici, la natura torna al centro della riflessione artistica come fonte inesauribile di ispirazione e spazio di consapevolezza. Le opere - tra pittura, scultura e fotografia - raccontano paesaggi reali e immaginari, selvaggi e urbani, sospesi tra memoria e visione futura.
Gli artisti esplorano il rapporto tra uomo e ambiente, traducendo in forme e colori l’incanto di foreste e mari, la vastità dei cieli, ma anche le ferite e le metamorfosi imposte dall’intervento umano. Alcuni lavori celebrano la natura come rifugio dell’anima, altri ne rivelano la vulnerabilità e la necessità di una rinnovata coscienza ecologica.
La curatela di Melissa Fenti e Cinzia Cotellessa costruisce un percorso visivo immersivo nel mondo sconfinato della vita vegetale e animale, un dialogo intenso tra arte e natura.
Artisti in mostra
Oltre venti, gli artisti in mostra: Adamo, Avvisati, Bacci, Battista, Bolognesi, Borrelli, Canale, Cotellessa, Di Stefano, Frustaci, Garatti, Giambitto, Granati, Ogliari, Maresti, Mariani, Olivieri, Pietrangeli, Ricci Piccirilli, Quarato, Sarrocco, Testa, Vespignani.
PAESAGGI E NATURA non è solo un omaggio alla bellezza del pianeta, ma anche un invito all’azione: guardare, ascoltare, proteggere.