Descrizione evento:

PAESAGGI E NATURA



Collettiva di Arte Contemporanea







GALLERIA STUDIO CICO



Domenica 26 ottobre 2025 – ore 12.00

Galleria Studio CiCo – Via Gallese 8, 10, 12 – Roma



La Galleria Studio CiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra collettiva PAESAGGI E NATURA, che si terrà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 12.00 e sarà visitabile fino al 10 novembre 2025.



La mostra, presentata dal Prof. Piero Zanetov e dalla Dott.ssa Nicoletta Rossotti, è curata da Melissa Fenti e Cinzia Cotellessa. L’esposizione riunisce le opere di 23 artisti contemporanei, italiani e internazionali, dedicate alla bellezza e alla fragilità del mondo naturale.



In un’epoca segnata da profonde trasformazioni ambientali e cambiamenti climatici, la natura torna al centro della riflessione artistica come fonte inesauribile di ispirazione e spazio di consapevolezza. Le opere - tra pittura, scultura e fotografia - raccontano paesaggi reali e immaginari, selvaggi e urbani, sospesi tra memoria e visione futura.



Gli artisti esplorano il rapporto tra uomo e ambiente, traducendo in forme e colori l’incanto di foreste e mari, la vastità dei cieli, ma anche le ferite e le metamorfosi imposte dall’intervento umano. Alcuni lavori celebrano la natura come rifugio dell’anima, altri ne rivelano la vulnerabilità e la necessità di una rinnovata coscienza ecologica.



La curatela di Melissa Fenti e Cinzia Cotellessa costruisce un percorso visivo immersivo nel mondo sconfinato della vita vegetale e animale, un dialogo intenso tra arte e natura.



Artisti in mostra



Oltre venti, gli artisti in mostra: Adamo, Avvisati, Bacci, Battista, Bolognesi, Borrelli, Canale, Cotellessa, Di Stefano, Frustaci, Garatti, Giambitto, Granati, Ogliari, Maresti, Mariani, Olivieri, Pietrangeli, Ricci Piccirilli, Quarato, Sarrocco, Testa, Vespignani.



PAESAGGI E NATURA non è solo un omaggio alla bellezza del pianeta, ma anche un invito all’azione: guardare, ascoltare, proteggere.