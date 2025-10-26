Paesaggi e natura, Roma RM, 26/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 26 2025
nov 10 2025

Paesaggi e natura

MOSTRA D'ARTE COLLETTIVA

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Via Gallese 8 Roma
Gallese 8
data: da domenica 26 ottobre 2025, alle 12:00
a lunedì 10 novembre 2025, alle 19:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Studio Cico
Referente: Galleria Studio CiCo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3398468414
Paesaggi e natura
Descrizione evento: 
PAESAGGI E NATURA



Collettiva di Arte Contemporanea







GALLERIA STUDIO CICO



Domenica 26 ottobre 2025 – ore 12.00

Galleria Studio CiCo – Via Gallese 8, 10, 12 – Roma



La Galleria Studio CiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra collettiva PAESAGGI E NATURA, che si terrà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 12.00 e sarà visitabile fino al 10 novembre 2025.



La mostra, presentata dal Prof. Piero Zanetov e dalla Dott.ssa Nicoletta Rossotti, è curata da Melissa Fenti e Cinzia Cotellessa. L’esposizione riunisce le opere di 23 artisti contemporanei, italiani e internazionali, dedicate alla bellezza e alla fragilità del mondo naturale.



In un’epoca segnata da profonde trasformazioni ambientali e cambiamenti climatici, la natura torna al centro della riflessione artistica come fonte inesauribile di ispirazione e spazio di consapevolezza. Le opere - tra pittura, scultura e fotografia - raccontano paesaggi reali e immaginari, selvaggi e urbani, sospesi tra memoria e visione futura.



Gli artisti esplorano il rapporto tra uomo e ambiente, traducendo in forme e colori l’incanto di foreste e mari, la vastità dei cieli, ma anche le ferite e le metamorfosi imposte dall’intervento umano. Alcuni lavori celebrano la natura come rifugio dell’anima, altri ne rivelano la vulnerabilità e la necessità di una rinnovata coscienza ecologica.



La curatela di Melissa Fenti e Cinzia Cotellessa costruisce un percorso visivo immersivo nel mondo sconfinato della vita vegetale e animale, un dialogo intenso tra arte e natura.



Artisti in mostra



Oltre venti, gli artisti in mostra: Adamo, Avvisati, Bacci, Battista, Bolognesi, Borrelli, Canale, Cotellessa, Di Stefano, Frustaci, Garatti, Giambitto, Granati, Ogliari, Maresti, Mariani, Olivieri, Pietrangeli, Ricci Piccirilli, Quarato, Sarrocco, Testa, Vespignani.



PAESAGGI E NATURA non è solo un omaggio alla bellezza del pianeta, ma anche un invito all’azione: guardare, ascoltare, proteggere.
