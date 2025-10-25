Halloween in Giallo, Roma RM, 25/10/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 25 2025
ott 26 2025

Halloween in Giallo

“Il misterioso mistero del portale bloccato”

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Emporio delle Arti
Via Giacomo Costamagna,42
data: da sabato 25 ottobre 2025, alle 16:00
a domenica 26 ottobre 2025, alle 17:30 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Emporio delle Arti
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Halloween in Giallo
Descrizione evento: 
 Halloween in Giallo: “Il misterioso mistero del portale bloccato”



 



Il conte dracula e renfield sono pronti anche quest'anno a organizzare una divertentissima festa di halloween ed hanno avuto una grande idea: invitare tutti gli spiriti del passato per rendere la festa  indimenticabile! Ma come ogni anno, le cose  non vanno proprio per il verso giusto e il portale non si apre.. a chi potranno chiedere aiuto? Alla strega nocciola? Accompagnateli in questo viaggio spaventosamente divertente che li porterà fino nel regno dei mostri e oltre!!



 



Dai 3 anni



 



Produzione Emporio delle Arti



 



Con 



Maria Elisa Barontini



Valerio De Angelis



Antonio Randazzo 



 



Sabato 25 ore 16



Domenica 26 ore 17.30



 



Ingresso per tutti 7euro + 3euro di tessera associativa adulti



 



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3936276748 tramite whatsapp



 



EMPORIO DELLE ARTI – Via Giacomo Costamagna,42



www.emporiodellearti.com
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Halloween in giallo
Fuori posto - dialoghi sull’orlo...
Omogirando il museo delle opacità...
Paesaggi e natura
Refice jazz festival
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio