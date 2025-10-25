Descrizione evento:

Halloween in Giallo: “Il misterioso mistero del portale bloccato”







Il conte dracula e renfield sono pronti anche quest'anno a organizzare una divertentissima festa di halloween ed hanno avuto una grande idea: invitare tutti gli spiriti del passato per rendere la festa indimenticabile! Ma come ogni anno, le cose non vanno proprio per il verso giusto e il portale non si apre.. a chi potranno chiedere aiuto? Alla strega nocciola? Accompagnateli in questo viaggio spaventosamente divertente che li porterà fino nel regno dei mostri e oltre!!







Dai 3 anni







Produzione Emporio delle Arti







Con



Maria Elisa Barontini



Valerio De Angelis



Antonio Randazzo







Sabato 25 ore 16



Domenica 26 ore 17.30







Ingresso per tutti 7euro + 3euro di tessera associativa adulti







PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3936276748 tramite whatsapp







EMPORIO DELLE ARTI – Via Giacomo Costamagna,42



www.emporiodellearti.com