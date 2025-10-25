Letture: ... - Teatro a Roma - RM
|dove:
|Emporio delle Arti
Via Giacomo Costamagna,42
|data:
|da sabato 25 ottobre 2025, alle 16:00
a domenica 26 ottobre 2025, alle 17:30 del giorno seguente.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Emporio delle Arti
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Halloween in Giallo: “Il misterioso mistero del portale bloccato”
Il conte dracula e renfield sono pronti anche quest'anno a organizzare una divertentissima festa di halloween ed hanno avuto una grande idea: invitare tutti gli spiriti del passato per rendere la festa indimenticabile! Ma come ogni anno, le cose non vanno proprio per il verso giusto e il portale non si apre.. a chi potranno chiedere aiuto? Alla strega nocciola? Accompagnateli in questo viaggio spaventosamente divertente che li porterà fino nel regno dei mostri e oltre!!
Dai 3 anni
Produzione Emporio delle Arti
Con
Maria Elisa Barontini
Valerio De Angelis
Antonio Randazzo
Sabato 25 ore 16
Domenica 26 ore 17.30
Ingresso per tutti 7euro + 3euro di tessera associativa adulti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3936276748 tramite whatsapp
EMPORIO DELLE ARTI – Via Giacomo Costamagna,42
www.emporiodellearti.com