Domenica 2 novembre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly Omogirando il Museo delle Opacità #2 e la mostra ‘Le Fiabe sono Vere’ al MuCiv!



Approfittando delle domeniche gratuite, vi proponiamo una visita al Museo delle Civiltà dell’EUR per due mostre di grande interesse.

La prima è il secondo allestimento provvisorio del Museo delle Opacità. Il museo, ancora in allestimento, riprende i materiali dell’ex museo coloniale italiano e li rielabora in una visione decolonialista. In questo allestimento provvisorio presenta i temi dell’agricoltura coloniale e dell’architettura.

La seconda mostra, intitolata ‘Le Fiabe sono Vere’, utilizza materiali scelti dal Museo delle Tradizioni Popolari per un percorso tematico molto accattivante alla ricerca delle nostre radici.



