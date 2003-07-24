Omogirando il Museo delle Opacità #2 e la mostra ‘Le Fiabe sono Vere’ al MuCiv, Roma RM, 02/11/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

nov 02 2025

Omogirando il Museo delle Opacità #2 e la mostra ‘Le Fiabe sono Vere’ al MuCiv

Visita guidata LGBTQIA+ friendly

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

dove: Museo delle Civiltà
Piazza Guglielmo Marconi 14
data: domenica 2 novembre 2025, dalle 15:30 alle 18:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
Omogirando il Museo delle Opacità #2 e la mostra ‘Le Fiabe sono Vere’ al MuCiv
Descrizione evento: 
 Domenica 2 novembre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly Omogirando il Museo delle Opacità #2 e la mostra ‘Le Fiabe sono Vere’ al MuCiv!

 

Approfittando delle domeniche gratuite, vi proponiamo una visita al Museo delle Civiltà dell’EUR per due mostre di grande interesse.

La prima è il secondo allestimento provvisorio del Museo delle Opacità. Il museo, ancora in allestimento, riprende i materiali dell’ex museo coloniale italiano e li rielabora in una visione decolonialista. In questo allestimento provvisorio presenta i temi dell’agricoltura coloniale e dell’architettura.

La seconda mostra, intitolata ‘Le Fiabe sono Vere’, utilizza materiali scelti dal Museo delle Tradizioni Popolari per un percorso tematico molto accattivante alla ricerca delle nostre radici.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
