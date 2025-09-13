Descrizione evento:

IV Edizione di “Degusta Borgo”: caccia al tesoro tra storia e sapori di Mentana

Mentana, 26 agosto 2025 – Torna per il quarto anno consecutivo l’atteso evento “Degusta Borgo”, un’esperienza unica che unisce cultura, storia e gastronomia, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre 2025 a Castelchiodato e Mentana. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Regione Lazio, ARSIAL, Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene e con il sostegno di numerosi enti culturali locali, propone un vero e proprio viaggio tra sapori, tradizioni e patrimonio artistico della zona.

Sabato 13 settembre – Castelchiodato

La giornata si apre con un percorso enogastronomico dedicato ai sapori locali: dalle 16:00 alle 20:00, la Pro Loco Castelchiodato organizza il percorso “Sapori e saperi”, accompagnato dalla mostra storica “…come eravamo”, in collaborazione con l’Associazione U.Ri.So. Dalle 17:00 alle 18:00, è in programma il laboratorio artistico “Ritratti golosi” a cura della Cooperativa Sociale Ricreazione presso Piazza Roma.

Domenica 14 settembre – Mentana

L’evento prosegue nel cuore di Mentana con una caccia al tesoro urbana, alla scoperta dei luoghi e dei sapori del borgo, accompagnata da degustazioni di prodotti tipici locali a cura della Cooperativa Ricreazione. L’appuntamento è alle 09:30 presso i Giardini dell’Ara-Ossario Garibaldino (Via della Rocca n. 2), con prenotazione obbligatoria.

La giornata prosegue con:





Ore 12:00 – Percorso di degustazione dell’olio extravergine dei produttori della Sabina, a cura di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene, presso i Giardini Martiri delle Foibe.



Ore 13:00 – Pranzo tipico per i partecipanti a cura della “Trattoria di Garibaldi”.



Ore 15:00 – Visita guidata ai musei MuCaM e MuGa, a cura dei direttori dei musei, con approfondimenti sul patrimonio archeologico e garibaldino della città.



Orari di apertura dei musei il 14 settembre: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Come partecipare:

La partecipazione alla caccia al tesoro richiede prenotazione obbligatoria entro e non oltre l’11 settembre 2025, scrivendo a: cultura@comune.mentana.rm.it.

Per maggiori informazioni e dettagli sull’evento, consultare il sito: www.poloculturalementana.it

