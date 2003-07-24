Descrizione evento:

La sedicesima edizione del Festival “CioccoTuscia" si svolgerà a Viterbo nei giorni 11-12 e 18-19 ottobre 2025 presso lo storico Palazzo dei Papi, Piazza S.Lorenzo e altre location del centro storico di Viterbo, con il sostegno delle principali realtà istituzionali del territorio; i principali partner sono Regione Lazio, Comune di Viterbo, Diocesi, Ance, CNA, Coldiretti, Confesercenti, Confartigianato, Sodalizio Facchini di S.Rosa, Comitato Centro Storico, a testimoniare la grande rilevanza della manifestazione.



Il tema della manifestazione è "La Cultura dei Dolci Sapori”e si basa soprattutto sulla promozione e valorizzazione delle eccellenze della enogastronomia locale di Viterbo e della Tuscia ma inoltre sono coinvolti diversi settori che rendono l'evento un veicolo molto importante e decisivo per lo sviluppo turistico di Viterbo.



L'edizione del 2024 è stata da record con le presenze di visitatori che hanno superato le 55.000 unità, di tutte le età e provenienti da tutta Italia quindi un grandissimo e ricorrente successo per CioccoTuscia che si conferma tra i più importanti eventi della provincia di Viterbo.



La sala Alessandro IV del Palazzo Papale sarà sempre dedicata ai laboratori didattici di pasticceria, cioccolateria e food art.



Nella sala grande delle Scuderie (piano inferiore del palazzo) ci saranno varie realtà, soprattutto del territorio, con i loro prodotti dolciari con prevalenza di cioccolato che viene proposto in tutte le sue declinazioni; inoltre in una sala più piccola delle Scuderie ci saranno le aziende, sempre locali, che promuovono altri prodotti come miele, caffè, lavanda, marmellate, creme varie, zafferano, olio, formaggi, vini, spezie, peperoncino etc.



Piazza S.Lorenzo è il cuore del VillaggioCioccoTuscia dove, oltre agli stand enogastronomici di street food, sono in programma molte iniziative e spettacoli gratuiti per adulti e per bambini.



In tutto ci saranno circa 130 metri lineari di banchi con prodotti alimentari (soprattutto eccellenze del territorio) tra cioccolato, dolci e altri prodotti.



Alcune delle attività previste: musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli di magia, teatro dei burattini, sbandieratori e musici, majorette, esibizioni di danza, cosplay, area giochi in legno, presentazione libri, giochi, premi, ospiti, animazione per bambini e tante altre sorprese.

Il programma aggiornato è disponibile per sito www.cioccotuscia.it