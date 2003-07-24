Descrizione evento:

Avete presente quando si dice “vent’anni e non sentirli”? Ecco, a Palombara Sabina non li hanno nemmeno finiti di contare che già siamo pronti per la 21ª edizione del Giorno di Bacco, in programma domenica 16 novembre 2025. E se qualcuno pensa che dopo due decenni si debba rallentare, qui è tutto il contrario: si alza il calice, si allunga la tavolata e si brinda ancora di più!



Il Castello Savelli, con i suoi saloni affrescati e l’aria un po’ da set cinematografico, si trasformerà ancora una volta in una cantina a cielo aperto (e al chiuso, per sicurezza). Dentro e fuori le sue mura medievali, i visitatori potranno assaggiare vini della Sabina e del Lazio – e non solo – accompagnati da un menù da veri intenditori: pizze fritte (quelle da manuale, condite con sale, zucchero o Nutella), arrosticini grigliati alla perfezione che profumano già a chilometri di distanza, piatti tipici intrisi di olio extravergine locale e la classica allegria che solo il vino sa regalare.



E non pensiate che sia un evento solo da “sommelier con il naso all’insù”: il Giorno di Bacco è soprattutto festa popolare. Si mangia, si balla, si ride, si ascolta musica dal vivo e si portano anche i bambini, che troveranno laboratori e spazi dedicati. Persino le vecchie carceri del castello si riscopriranno in versione gourmet, con degustazioni guidate dei prodotti tipici: altro che prigione, qui si finisce in cella solo per piacere!



A rendere il fuoriporta ancora più speciale c’è anche Palombara Sabina stessa: un borgo che regala bellezza a ogni angolo e che custodisce l’Abbazia di San Giovanni in Argentella, austera e affascinante, costruita su resti romani e paleocristiani. Un gioiello che merita di essere visto tra un calice e una pizzetta fritta.



Organizzato dall’Associazione culturale “Idee e Valori”, il Giorno di Bacco è ormai un classico di fine autunno: un mix di vino, gastronomia, cultura e tanto divertimento che trasforma Palombara Sabina nella capitale dell’allegria per un giorno solo, ma intenso. L’ingresso è libero: l’unica cosa a pagamento sarà la vostra dieta, che dovrà aspettare ancora un po’.











Info:



Data – 16 novembre



Località: Palombara Sabina (Roma)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel