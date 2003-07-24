Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 25 ottobre 2025, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Santa Cecilia in Trastevere.

Visita "giocata" per bambini per andare alla scoperta dei resti archeologici di una Domus Romana nascosta nei sotterranei di Trastevere (15 bambini max + i loro accompagnatori).

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SLpKBU



Sabato 25 ottobre 2025, h 16.30

Coppedè: il quartiere delle Fate.

La visita guidata fa parte del ciclo "Roma da vivere" per andare alla scoperta di quartieri "vissuti" cuore vero e pulsante della nostra città.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4c2OFHZ



Domenica 26 ottobre 2025, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3SOFxyC



Domenica 26 ottobre 2025, h 16.30

Tramonti Imperiali.

Luci su Adriano.

Unisciti a noi per una passeggiata al tramonto nei luoghi e nelle memorie dell'imperatore filosofo Adriano per scoprire come la sua eredità continua a influenzare la società, la legge e la cultura occidentale.

Guide: Valeria Scuderi e Andrea Leoni.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/45mBa4j



Domenica 26 ottobre 2025, h 17.00

Venerdì 31 ottobre 2025, h 18.00

Fantasmi a Roma: dolcetto o scherzetto?

Visita guidata per bambini in occasione di Halloween.

Divertente "visita giocata per bambini" in compagnia del fantasma Enrichetto, bulletto perfetto!

Guida/operatore didattico: Susanna e Arianna.

Costo: €10 a persona (adulti e bambini dai 4 anni in su).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3Y5sBZc



Venerdì 31 ottobre 2025, h 17.00

Palazzo Doria Pamphilj, ossia dove l'arte tocca il cuore.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" del Palazzo e della Galleria affacciati su Via del Corso.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo per la visita guidata: €15 a persona comprensivo di vox (auricolare)

+ biglietto d'ingresso €17 a persona.

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907 o inviare una mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3xwB9xA



