Dettagli evento:

nov 09 2025

Trekking a Monte Gennaro

Le Montagne dei Lincei

Letture: ... - Escursioni a Marcellina - RM

dove: Monte Gennaro
Monte Gennaro
data: domenica 9 novembre 2025, dalle 08:15 alle 17:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking a Monte Gennaro
Descrizione evento: 
La prossima avventura ci porterà nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, a pochi passi da Roma.



 



Saliremo insieme fino alla cima del Monte Gennaro, una delle sagome più note del panorama orientale della capitale.



 



Esploreremo un'area ricca di biodiversità, da secoli meta di scienziati ed accademici alla ricerca del sapere, nascosto tra le meraviglie della natura.



 



Attraverso gli antichi possedimenti della famiglia Cesi (fondatori dell'Accademia dei Lincei), percorreremo la Valle Cavalera con i suoi centenari “Faggi a Candelabro”. Se il periodo lo consentirà, sarà possibile ammirare questi scenografici alberi durante lo spettacolo cromatico del "foliage" autunnale.



 



Raggiungeremo poi il celebre “Pratone” di Monte Gennaro: un ampio pianoro costellato di muretti a secco, ampi pascoli e i segni inconfondibili del carsismo appenninico.



 



Al termine dell'ultima salita ci attende una spettacolare vista panoramica su Roma. Meteo permettendo, potrai vedere il mare stagliarsi all'orizzonte e le vette abruzzesi sul versante opposto.



 



Non serve andare lontano per trovare luoghi intatti: vieni con noi per questa breve immersione in natura.



 



Prenotazioni aperte fino a Sabato 8 Novembre 2025, ore 12:00



 



VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZONE 

OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-gennaro/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Gennaro-26-10-2025&mtm_kwd=Escursione-Gennaro-Link-Sito-26-10-2025

 
