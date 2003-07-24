Al Teatro Golden arriva "UN LETTO PER DUE" con Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi, Roma RM, 13/11/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 13 2025
nov 23 2025

Al Teatro Golden arriva "UN LETTO PER DUE" con Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: teatro golden
data: da giovedì 13 novembre 2025, alle 00:00
a domenica 23 novembre 2025, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Al Teatro Golden arriva
Descrizione evento: 
dal 13 al 23 novembre 2025 Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi in Un letto per due



 



di Tato Russo con la presenza degli Incorporea Group, coreografie Aurelio Gatti, regia Livio Galassi



 



produzione T.T.R. ILTeatro di Tato Russo coop a.r.l.



 



L'amore è il cuore pulsante dell'esistenza, il motore che alimenta la vita di ogni essere umano.



 



 Il Teatro Golden lo celebra con una nuova commedia "Un letto per due", con Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi, che dal 13 al 23 novembre 2025 porteranno in scena uno spettacolo di Tato Russo per la regia di Livio Galassi.



 



 L'autore racconta la storia di una coppia dal matrimonio alla fine, concentrandosi sulle difficoltà, le tribolazioni, le risate e i dolori, le speranze e le delusioni vissute dai due personaggi, Riccardo e Marina, durante i 35 anni del loro matrimonio. 



 



La scena è essenziale, ovvero composta esclusivamente dalla loro camera da letto, con un grande letto a due piazze al centro della stanza.



 



Ed è proprio in questo angolo intimo che si narrano le varie  vicissitudini;  la consumazione del loro matrimonio, la nascita del loro primo figlio, il successo di Riccardo come scrittore, la sua relazione extraconiugale, il matrimonio felice della loro figlia femmina insieme alle disavventure del loro figlio maschio, il loro rapporto con una casa che dà luogo di scansione delle loro peripezie amorose presto si trasforma in vorace dimora di sopravvenienti fantasmi. 



 



Lo spettacolo teatrale è ricavato da una sceneggiatura dello stesso Tato Russo di un film difficile da realizzare come tale. 



 



La riscrittura teatrale di Tato Russo consente di affidare a due attori di grande calibro e prestigio, come Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi, già coppia consolidata nella vita reale, la riproposta in chiave moderna della favola più antica del mondo: la favola e l’aspettativa di chi sogna l’amore senza fine, che sarebbe invece meglio definire il “matrimonio”. 



 



Livio Galassi, con la collaborazione di Aurelio Gatti e degli “Incorporea Group”, si abbandona a trovate registiche di gustoso impatto sul pubblico, riuscendo a trasformare una favola di tutti e per tutti nella storia tragica che tocca vivere a gran parte di noi.



Assolutamente da non perdere!



 



Orari spettacoli



 



giovedì – venerdì ore 21.00



sabato ore 17.00 e 21.00



domenica ore 17.00.



Teatro Golden 



Via Taranto, 36 – Roma 00182



 



telefono  



06.70493826



 



 

   
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Trekking a monte gennaro
Al teatro golden arriva "un letto...
Ravel + 150
Festival delle passeggiate. non...
Spazio scena: effetti collaterali...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio