Descrizione evento:

Un’edizione speciale del Festival delle Passeggiate che fa tappa al mare di Roma, Ostia: in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, Dominio Pubblico trasforma ancora una volta il trekking urbano in un’esperienza poetica, fra musica e parole, in compagnia delle suggestioni di Tiziano Panici, della chitarra di Giulia Ananìa e dei tanti ospiti che si uniranno al cammino: Tommaso “Piotta” Zanello, Maria Grazia Calandrone, Davide Toffolo, Daniel Raffini, Disco Zodiac, Emilio Stella, Paulina Spiechowicz e molti altri.

Il Festival delle Passeggiate - Non finisce il mare - promosso da Roma Capitale – Municipio X, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e inserito nel più ampio progetto di iniziative legate a Pier Paolo Pasolini nell’anniversario del 50° dalla morte - celebra Ostia come luogo di incontro tra arte, memoria e partecipazione civica, trasformando le strade in palcoscenici, le persone in protagoniste e la città in un racconto collettivo che continua a camminare.

Il Festival prevede passeggiate urbane performative condotte da Tiziano Panici e Giulia Ananìa accompagnati da grandi nomi della letteratura comeMaria Grazia Calandrone, della musica come Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Tommaso “Piotta” Zanello insieme aFrancesco Santalucia, il cantautore Emilio Stella e i Disco Zodiac, band nata proprio ad Ostia.

Le passeggiate si muoveranno a tempo di poesia con le parole di Paulina Spiechowicz, Alessandra Cristofari e Catia Castagna, e - grazie alla collaborazione con Feltrinelli Librerie - parteciperanno inoltre Daniel Raffini, autore del volume A Roma con Pier Paolo Pasolini, e Filippo La Porta, prefatore del libro.Tra le realtà del territorio presente anche, durante la passeggiata del 1° novembre, la Palestra della Legalità.

Il programma prevede tre itinerari principali dedicati a Ostia Centro, Idroscalo di Ostia e Ostia Antica, con due punti di ritrovo, a Piramide e presso le fermate della linea Metromare (ex Roma-Lido): la passeggiata inizia già a bordo del trenino, che è un simbolo di Ostia, incentivando la mobilità sostenibile e proponendo letture e momenti di condivisione.

Il 31 ottobre, dalle 18:30 alle 20:30, l’appuntamento è per L’ultima spiaggia non è mai l’ultima a Ostia Centro, con un primo meeting point alle 17:00 a Piramide e un secondo alle 18:30 a Lido Centro, con la partecipazione di Emilio Stella e Davide Toffolo.

Davide Toffolo e Tommaso “Piotta” Zanello presenteranno il loro nuovo brano Ecchime, dedicato proprio alla figura di Pasolini, nella cornice del Teatro del Lido di Ostia. Il 1° novembre, dalle 11:00 alle 13:00, all’Idroscalo di Ostia si svolgerà la passeggiata Cercheremo Pasolini, con ApeCultura, Alessandra Cristofari, Maria Grazia Calandrone, Paulina Spiechowicz, Daniel Raffini e Filippo La Porta, in collaborazione con Feltrinelli Librerie. Una giornata ricca di poesia, durante la quale le poetesse e autrici leggeranno brani inediti dai loro libri in uscita, ambientati a Ostia. Anche Daniel Raffini, insieme al giornalista Filippo La Porta, presenterà il libro A Roma con Pier Paolo Pasolini.

Il 2 novembre, dalle 11:00 alle 13:00, a Ostia Antica, l’appuntamento è con Castelli di sabbia, con un primo meeting point alle 10:00 a Piramide e un secondo alle 11:00 alla fermata Ostia Antica, con la partecipazione di Catia Castagna per Affabulazione e il gruppo musicale localeDisco Zodiac.

Accanto alle passeggiate, il Festival propone una serie di attività laboratoriali e formative rivolte a giovani under 18 e under 25, residenti e non, per promuovere la partecipazione attiva e la conoscenza del territorio. Strade Aperte è un laboratorio di redazione e storytelling urbano rivolto alla Redazione U25 di Dominio Pubblico, che coinvolgerà i giovani nella raccolta di interviste e narrazioni. Siamo un futuro di ricordi, laboratorio di poster art curato da Mirko Pierri / a.DNA Project, si svolgerà dal 23 al 28 ottobre tra il Teatro del Lido e la Scuola Marini Fanelli e coinvolgerà giovani under 18 nella realizzazione di poster ispirati alla storia e all’identità di Ostia, che saranno poi esposti nei luoghi simbolo dei percorsi del Festival.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale – Municipio X, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

31 ottobre 18:30-20:30, Ostia Centro - L’ultima spiaggia non è mai l’ultima

1° novembre 11:00-13:00, Idroscalo di Ostia - Cercheremo Pasolini

2 novembre 11:00-13:00, Ostia Antica - Castelli di Sabbia

