Monteleone Sabino (RI), è sagra della bruschetta – 16 novembre, Monteleone Sabino RI, 16/11/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 16 2025

Monteleone Sabino (RI), è sagra della bruschetta – 16 novembre

Letture: ... - Sagre a Monteleone Sabino - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Monteleone Sabino
data: domenica 16 novembre 2025, dalle 12:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Monteleone Sabino (RI), è sagra della bruschetta – 16 novembre
Descrizione evento: 
 Monteleone Sabino (RI), è sagra della bruschetta – 16 novembre



 



Un filone di pane lungo ben 20 metri, pronto per essere trasformato in centinaia di bruschette e distribuito gratuitamente a tutti i presenti. È questo il momento clou della Sagra della Bruschetta, che domenica 23 novembre 2025 riporterà a festa le vie di Monteleone Sabino (RI), l’antica Trebula Mutuesca nel cuore della Sabina.



La ricetta è semplice – pane, olio, un pizzico di sale – ma il segreto sta nell’ingrediente principe: un olio extravergine tra i più prelibati d’Italia, prodotto ancora oggi con la lavorazione a freddo e con la stessa cura di un tempo. Da 25 anni il borgo celebra così il suo “oro verde”, trasformando un piatto contadino in un simbolo di convivialità e tradizione.



Durante la festa sarà possibile assistere alle lavorazioni dell’olio nel frantoio biologico del paese, degustare gratuitamente l’olio nuovo e acquistarlo direttamente dai produttori. Ad accompagnare il tutto, vino novello, piatti tipici cucinati dalla Pro Loco all’interno di spazi coperti e accoglienti, mercatini e tanta atmosfera autunnale.



Non solo bruschette: la Sagra sarà anche un’occasione per scoprire Monteleone Sabino, con le sue vie ciottolose e i suoi tesori nascosti. I visitatori potranno ammirare l’anfiteatro romano, il museo comunale e il Santuario di Santa Vittoria, legato alla suggestiva leggenda della giovane martire che avrebbe sconfitto un drago con la forza della fede.



Tra antiche storie, panorami mozzafiato e il profumo del pane appena bruscato, Monteleone Sabino regalerà un fine settimana all’insegna della genuinità e della tradizione. Un appuntamento perfetto per un fuoriporta d’autunno che unisce gusto, storia e leggenda.



 



 



Info:



Data – 23 ottobre



Località: Monteleone Sabino (Rieti)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Astratti
L’ospedale dei giocattoli rotti....
Roma c'è! visite guidate (anche...
Non tutte le intolleranze fanno...
Al teatro del lido: il sogno di...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio