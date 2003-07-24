Trekking all'Antica Monterano, Canale Monterano RM, 23/11/2025 - Lazio in Festa
 

nov 23 2025

Trekking all'Antica Monterano

"Mille Vite di una Città Fantasma"

Letture: ... - Escursioni a Canale Monterano - RM

dove: Riserva Naturale Antica Monterano
Antica Monterano
data: domenica 23 novembre 2025, dalle 08:15 alle 17:30
Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Vieni con noi ad esplorare i tanti volti di un antico borgo abbandonato nella Riserva Naturale di Monterano



In una terra forgiata dal vulcano Sabatino, ci immergeremo in un mondo ricco di natura, storia e misteri fin dall’epoca etrusca.



 



Percorreremo boschi e forre, scopriremo torrenti cristallini e cascate, passeremo attraverso una solfatara dalle acque ribollenti. 



 



Sull'antica rocca, ci aspetta un intero insediamento in rovina con case, strade, chiese e palazzi, rimasti immutati da più di 200 anni.



 



In alcune di queste monumentali opere barocche potrai ritrovare il genio creativo di Gianlorenzo Bernini.



 



Scopriremo anche un'altra prerogativa artistica di questa spettacolare location: da sempre set cinematografico per film e serie televisive.



Non mancheranno momenti dedicati alle tradizioni locali, con i racconti e le storie affascinanti sui Butteri.



 



Vieni a condividere con noi le bellezze della riserva e riportare a casa il ricordo di una giornata indimenticabile!



 



Prenotazioni aperte fino a Sabato 22 Novembre 2025, ore 15:00



 



VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA







https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-antica-monterano/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Monterano-23-11-2025&mtm_kwd=Escursione-Monterano-Link-Sito-23-11-2025
