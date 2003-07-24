Descrizione evento:

Vieni con noi ad esplorare i tanti volti di un antico borgo abbandonato nella Riserva Naturale di Monterano.



In una terra forgiata dal vulcano Sabatino, ci immergeremo in un mondo ricco di natura, storia e misteri fin dall’epoca etrusca.







Percorreremo boschi e forre, scopriremo torrenti cristallini e cascate, passeremo attraverso una solfatara dalle acque ribollenti.







Sull'antica rocca, ci aspetta un intero insediamento in rovina con case, strade, chiese e palazzi, rimasti immutati da più di 200 anni.







In alcune di queste monumentali opere barocche potrai ritrovare il genio creativo di Gianlorenzo Bernini.







Scopriremo anche un'altra prerogativa artistica di questa spettacolare location: da sempre set cinematografico per film e serie televisive.



Non mancheranno momenti dedicati alle tradizioni locali, con i racconti e le storie affascinanti sui Butteri.







Vieni a condividere con noi le bellezze della riserva e riportare a casa il ricordo di una giornata indimenticabile!







Prenotazioni aperte fino a Sabato 22 Novembre 2025, ore 15:00







