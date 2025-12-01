Descrizione evento:

Capodanno 2025 al Teatro D’Annunzio di Latina con Paolo Conticini: la magia del 31 dicembre firmata Pro Loco di Latina



Tutto pronto per l’undicesima edizione del Capodanno al Teatro D’Annunzio di Latina, l’attesissimo evento organizzato dalla Pro Loco di Latina insieme a Berti Live e Ventidieci, con il patrocinio morale del Comune di Latina. Dal 2008, la Pro Loco regala alla città una serata unica, diventata ormai un appuntamento consolidato e amatissimo: ogni anno il teatro si riempie di entusiasmo, musica e comicità per salutare insieme il nuovo anno nella splendida cornice del D’Annunzio.



Per questo Capodanno 2025, la Pro Loco di Latina ha scelto un protagonista d’eccezione: Paolo Conticini, attore versatile di fiction, cinema, musical e conduttore televisivo, noto anche per le sue doti canore e la sua simpatia travolgente.



Con lo spettacolo “Il mio primo Capodanno”, Conticini salirà sul palco il 31 dicembre per accompagnare il pubblico in una divertente maratona tra aneddoti, musica, ironia e ricordi di una carriera straordinaria. Sarà un viaggio nel tempo e nello spettacolo, arricchito da contributi fotografici, interazioni con il pubblico e momenti musicali dal vivo.



Ad accompagnare Conticini sul palco ci saranno i musicisti Simone Salvatori (chitarra), Andrea Montori (percussioni), Flavia Di Tomasso (violino) e Mattia Geracitano (violoncello), per creare un’atmosfera magica e raffinata, con arrangiamenti cameristici che faranno vibrare il teatro come una piccola orchestra.



Lo spettacolo inizierà alle ore 22:15, culminando con il brindisi di mezzanotte nel Foyer del Teatro D’Annunzio, dove pubblico e artisti festeggeranno insieme l’arrivo del nuovo anno in un clima di gioia, arte e convivialità.



L’evento di Capodanno al Teatro D’Annunzio, ideato e promosso dalla Pro Loco di Latina, è diventato nel tempo una tradizione imperdibile che unisce cultura, spettacolo e comunità. Un modo autentico per vivere la magia del teatro e della comicità, celebrando insieme la notte più speciale dell’anno nel cuore di Latina.



Biglietti in vendita su www.ticketone.it



Per informazioni e aggiornamenti: www.prolocodilatina.it oppure 345.3330642