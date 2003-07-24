Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 27 dicembre 2025, h 11.00

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Sabato 27 dicembre 2025, h 15.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Sabato 27 dicembre 2025, h 16.30

Palazzo Doria Pamphilj, ossia dove l'arte tocca il cuore.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" del Palazzo e della Galleria affacciati su Via del Corso.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo per la visita guidata: €15 a persona comprensivo di vox (auricolare)

+ biglietto d'ingresso €17 a persona.

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907 o inviare una mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 28 dicembre 2025, h 10.30

Dal Solstizio d'Inverno alle origini del Natale

Un viaggio “guidato” tra storia, mitologia e antiche tradizioni romane che ci faranno scoprire Roma in una luce nuova.

Unisciti a noi per esplorare i luoghi che hanno visto nascere le festività che ancora oggi celebrano l'arrivo dell'inverno, e per scoprire come le tradizioni pagane abbiano influenzato le feste cristiane dell'Immacolata e del Natale.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 28 dicembre 2025, h 11.00

Caccia al tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina delle Civette.

Divertente "visita giocata per bambini" con caccia al tesoro, seguendo la mappa del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 28 dicembre 2025, h 14.15

Il Cimitero del Verano: amore, morte e poesia.

Visita guidata.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3477671316, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 28 dicembre 2025, h 16.00

San Silvestro e il “mistero” dell’ultimo giorno dell’anno narrato ai bambini dai sotterranei di Roma.

Visita giocata per bambini.

La tradizione vuole che San Silvestro abbia battezzato l'Imperatore Costantino durante l'ultima notte dell'anno, dopo essere sceso nel grembo della terra percorrendo una scala di 365 gradini, i giorni di un anno. Ma chi era San Silvestro? E dove era sceso di preciso?

Vieni a scoprirlo con noi!

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso €4 adulti, gratis bambini.

Prenotazioni: sms/wa al 3914124246 oppure al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Lunedì 29 dicembre 2025, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Lunedì 29 dicembre 2025, h 15.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Lunedì 29 dicembre 2025, h 15.30

I Fori Imperiali: passeggiando con gli Imperatori.

Passeggiata archeologica dal Campidoglio al Colosseo attraversando i Fori di Giulio Cesare, Augusto, Traiano, Transitorio e della Pace.

Guide: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi (da 6 a 17 anni).

Info: www.romaelazioperte.it



Martedì 30 dicembre 2025, h 11.00

San Silvestro e il “mistero” dell’ultimo giorno dell’anno narrato ai bambini dai sotterranei di Roma.

Visita giocata per bambini.

La tradizione vuole che San Silvestro abbia battezzato l'Imperatore Costantino durante l'ultima notte dell'anno, dopo essere sceso nel grembo della terra percorrendo una scala di 365 gradini, i giorni di un anno. Ma chi era San Silvestro? E dove era sceso di preciso?

Vieni a scoprirlo con noi!

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso €4 adulti, gratis bambini.

Prenotazioni: sms/wa al 3914124246 oppure al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Martedì 30 dicembre 2025, h 15.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).-

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Martedì 30 dicembre 2025, h 16.00

I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.

Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €22 nuovi iscritti; €20 soci; €19 ragazzi (18-25 anni), disabili; €17 ragazzi (11-17 anni); €12 bambini (6-10 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.