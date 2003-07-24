Descrizione evento:

Arriva a Subiaco, perla dell’Aniene, l’Edizione Speciale di Borgo diVino in tour, la rassegna enogastronomica itinerante organizzata da Valica SpA e promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che ha visto quest’anno, da aprile a novembre, la realizzazione di 22 tappe in Italia e all’estero (San Marino e Le Castellet in Francia). La tappa di Subiaco, in collaborazione con Regione Lazio - “ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio” , rappresenta un’occasione unica per degustare rossi, bianchi, bollicine e rosati tra i più rappresentativi del Lazio come Roma DOC, Cesanese del Piglio DOCG, Frascati DOC/DOCG e non solo. L’evento si avvale inoltre della partecipazione dell’istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura (ICPI).







Domenica 21 Dicembre – Degustazioni a Palazzo Moraschi







A partire dalle 16.00 fino alle 21.00







Palazzo Moraschi, dimora storica di Subiaco, apre le sue porte ai wine lovers per un viaggio sensoriale tra i vini del Lazio (bianchi, rossi e bollicine) con banchi d’assaggio dedicati. In degustazione una selezione di etichette enologiche rappresentative del territorio, con la possibilità di incontrare produttori e sommelier esperti, pronti a raccontare storia, tecniche e passione dietro ogni calice.







L’evento è su prenotazione: è possibile partecipare acquistando il voucher su borgodivino.it/subiaco al costo di €15, che include degustazioni a scelta tra le cantine presenti.







Le Cantine:











Vini Raimondo, Affile (Roma)







Damiano Ciolli, Olevano Romano (Roma)







Schiavella,Genazzano (Roma)







Cantina Michael Formiconi, Affile (Roma)







Ferri, Frascati (Roma)







Cardea Vini, Aprilia (Latina)







Borgo del Cedro, Frascati (Roma)







Marco Carpineti, Cori (Latina)







Frangellini, Magliano Sabina (Rieti)







Piancardo, Marta (Viterbo)







Tenuta Iacoangeli, Genzano di Roma (Roma)







Ômina Romana, Velletri (Roma)







Cantina Il Bottino, Lanuvio (Roma)







Villa Simone, Monte Porzio (Roma)







Cantina Raparelli, Lanuvio (Roma)







Colle Picchioni, Marino (Roma)







Amor Vitae, Aprilia (Latina)







Casa Divina Provvidenza, Nettuno (Roma)











Per maggiori informazioni su Borgo diVino a Subiaco:







Sito: borgodivino.it/subiaco/



Email: info@borgodivino.it



Whatsapp: 349 597 1079



Telefono: 06 9499884