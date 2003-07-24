Movie To Music 2025: Al Teatro Palladium la musica raccontata dal cinema, Roma RM, 12/12/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

dic 12 2025

Movie To Music 2025: Al Teatro Palladium la musica raccontata dal cinema

Letture: ... - Incontri a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Teatro Palladium
data: venerdì 12 dicembre 2025, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Movie To Music 2025: Al Teatro Palladium la musica raccontata dal cinema
Descrizione evento: 
Al Teatro Palladium il rapporto tra cinema e musica torna protagonista con la quinta edizione di Movie To Music, venerdì 12 dicembre alle 21: un appuntamento ormai stabile nel calendario culturale italiano, che celebra e premia le migliori film italiani ad argomento musicale e accompagna il pubblico attraverso una serata costruita sul dialogo tra generazioni, linguaggi e forme espressive.

Ideato da Luca Aversano e Giandomenico Celata, e con la direzione artistica della giornalista e critica cinematografica Paola Casella, Movie To Music torna al Teatro dell’Università Roma Tre per una quinta edizione che conferma la capacità di restituire la complessità dell’orizzonte musicale contemporaneo attraverso il linguaggio cinematografico. Un ponte tra generazioni che attraversa stili e genealogie diverse: dalla trap alla musica melodica napoletana, dal cantautorato al jazz, dalle nuove tendenze alle radici più profonde per un mosaico di esperienze che dimostrano come la musica continui a trasformarsi e a generare nuove narrazioni anche quando passa attraverso lo sguardo filmico. Fanno parte del comitato di selezione anche il compositore Michele Braga e l’esperto di musica e cinema Christian Uva.

Nel corso della serata il palco del Teatro Palladium accoglierà un’alternanza di sonorità e performance che rispecchiano la varietà musicale raccontata dai film premiati. Ospite liveGiulia Mei,mentre la Roma Tre Jazz Band si esibirà in brani musicali legati ai film premiati.

Saranno inoltre presenti in sala i registi e i protagonisti delle opere selezionate: Toni DAngeloper NINO. 18 giorni; Giacomo Triglia e Riccardo Sinigallia con i produttori Pier Giorgio Bellocchio e Désirée Manetti per Brunori Sas – Il tempo delle noci; Andrea Waltscon Giulia Mei per Matri pi sempri; Valentina Cenni con Stefano Bollani per Tutta vita; Francesco Cordio per Un passo alla volta – Fabi Silvestri Gazzè;Naska e Andrea Jublin per Nato nel posto sbagliato da Tutta colpa del rock. Un parterre che restituisce l’intreccio di voci, stili e immaginari che anima il Premio.

Il Miglior film biografico su un musicista è NINO. 18 giorni di Toni D’Angelo, che sarà presente alla cerimonia. Un racconto che attraversa la figura di Nino D’Angelo e la sua eredità, offrendo uno sguardo che lega generazioni e scritture artistiche.

Il premio per il Miglior documentario sulla creazione di un albumva a Brunori Sas – Il tempo delle nocidi Giacomo Triglia, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros. e Désirée Manetti, per Mompracem con la collaborazione della Calabria Film Commission. In sala saranno presenti Giacomo Triglia e Riccardo Sinigallia, oltre ai produttori.

Ex aequo nella stessa categoria, Matri pi sempri di Andrea Walts: saranno presenti Giulia Mei e lo stesso Walts, portando una testimonianza che intreccia musica, radici e identità.

Per la categoria Miglior film su un luogo della musica, il premio va a Tutta vita di Valentina Cenni, che sarà presente insieme a Stefano Bollani, protagonista di un progetto che restituisce la relazione tra luoghi, suono e immaginari.

Il riconoscimento per il Miglior film su un concerto musicale è assegnato a Un passo alla volta – Fabi Silvestri Gazzè, con la presenza del regista Francesco Cordio.

Il Premio per la Miglior canzone da un filmva a Nato nel posto sbagliatoda Tutta colpa del rock di Andrea Jublin. Saranno presenti Naska, interprete della canzone vincitrice, e Andrea Jublin, rappresentando anche la parte più contemporanea del panorama musicale che il Premio vuole includere e valorizzare.

Movie To Music 2025 conferma così la propria vocazione: raccontare l’evoluzione della musica attraverso lo sguardo del cinema, accogliendo generazioni diverse e costruendo un luogo di incontro, ascolto e confronto.

Venerdì 12 dicembre ore 21

Teatro Palladium – Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni contattare staff.spettacolo@teatropalladium.it

Movie to Music è realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.





 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Un natale artigianale
Roma c'è! visite guidate (anche...
Natale corchianese
Il natale di roma borgata festival
Co.he days: due giorni di arte...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio