Descrizione evento:

La Galleria d’Arte Studio CiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra “ANGELS”, personale di Cinzia Cotellessa, che aprirà al pubblico mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18.00 e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2026. La presentazione sarà affidata al critico d’arte Piero Zanetov, mentre la curatela è della stessa artista.







Gli angeli, tema della mostra



La mostra affonda le sue radici in una riflessione sul ruolo universale degli Angeli nella storia delle religioni e dell’immaginario umano. Queste figure, spesso relegate nella tradizione iconografica a semplici comparse nelle scene sacre, acquistano qui una piena centralità, tornando a essere messaggeri del Divino e ponte tra cielo e terra. L’obiettivo dell’esposizione è quello di riportare in luce un retaggio ancestrale condiviso, sottolineando un tema che appartiene a tutta l’umanità e che in questo momento storico richiama con forza valori come pace, unione e armonia.







Un cerchio che inizia e torna a Roma



L’immagine guida della mostra - due putti immersi in un paesaggio sospeso tra sogno e luce - anticipa l’atmosfera che caratterizza l’intero percorso espositivo, popolato da angeli, cherubini e figure impalpabili che evocano dimensioni eteree, oniriche, spirituali. Come ha ricordato lo storico dell'arte e conduttore televisivo italiano



Claudio Strinati, già presentatore dell’artista nella storica esposizione a Castel Sant’Angelo:



«Una sorta di quintessenza promanante dalla figura angelica per diventare simbolo di qualcosa che va oltre l’apparenza immediata, assumendo le sembianze di una metafora di pace, bellezza e benessere sospesa in una dimensione onirica».







La mostra, già presentata in diverse sedi internazionali, ritorna simbolicamente a Roma, dove ebbe origine anni fa presso Castel Sant’Angelo. L’esposizione comprende circa 100 opere, tra sanguigne e dipinti a olio, in cui la figura angelica viene esplorata nelle sue declinazioni più intime e potenti.







Cinzia Cotellessa: l’artista in mostra e il suo percorso



Nel percorso espositivo anche le opere della gallerista e artista Cinzia Cotellessa, da decenni attiva a Roma, dove ha compiuto gli studi artistici al Liceo S. Orsola e all’Accademia di Moda e Costume. La sua carriera inizia precocemente: a soli 13 anni espone le prime opere e nel 1981 partecipa con le sue chine al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il suo stile figurativo simbolico è influenzato dai preraffaelliti, alternando nudi sensuali a figure angeliche eteree, realizzate attraverso tecniche antiche come la sanguigna e la tempera. Cotellessa ha esposto in Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente e in Vaticano. Tra le tappe più significative della sua carriera si ricorda la mostra del 2008 a Castel Sant’Angelo, presentata dal Prof. Strinati. Dal 2004 l’artista affianca alla pittura un percorso di sperimentazione contemporanea legato alla Cracking Art e all’ecologia, per poi tornare nel 2011 al figurativo con una serie dedicata ai pet, in una mostra pionieristica «in cui - ricorda l’artista - gli animali furono ospiti d’onore»







Le altre opere e gli altri artisti in mostra



Accanto alle opere di Cotellessa, la mostra ospiterà lavori di artisti che hanno voluto omaggiarne la personale: Bacci, Borrelli, Gallegati, Maresti, Natale, Pietrangeli e Virgili.





Saranno inoltre presentate palle di Natale dipinte a mano da artisti amici dell’autrice, proposte come oggetti unici e preziosi per le festività imminenti.







L’inaugurazione, con apericena alle ore 18.00, si terrà presso la sede della Galleria d’Arte Studio CiCo in via Gallese a Roma.