Descrizione evento:

Bellegra è pronta a indossare il suo vestito più scintillante e ad accogliere un Natale che profuma di tradizione, meraviglia e un pizzico di magia. Dal 7 dicembre al 6 gennaio il paese si trasforma in un piccolo borgo di montagna in stile tirolese, con le casette dei mercatini, le luci che scaldano il cuore e, soprattutto, la vera protagonista di queste feste: la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni e destinata a diventare il punto d’incontro preferito di famiglie, bambini e pattinatori improvvisati.



Si parte domenica 7 dicembre con l’apertura dei mercatini dove si potranno degustare piatti tipici e tanti prodotti sfiziosi sia a pranzo che a cena, allietati da addobbi e luminarie particolari. e l’inaugurazione ufficiale della pista, che già dal primo giorno promette scivolate poetiche, giri eleganti e qualche caduta inevitabile che fa ridere tutti. Il giorno successivo, lunedì 8 dicembre, il Natale si accende davvero con la cerimonia dell’albero in Piazza del Municipio, accompagnata dai cori dei bambini e seguita dalla tradizionale distribuzione della torta natalizia, un momento che unisce l’intero paese.



Il fine settimana successivo porta con sé profumi intensi e racconti di territorio. Sabato 13 dicembre si parla di vino con l’incontro “Cesanese Extreme”, un’occasione per scoprire prospettive e visioni su uno dei tesori locali, mentre la serata prosegue con degustazioni e prodotti tipici. Domenica 14, invece, saranno i più piccoli a prendersi la scena con un laboratorio dedicato a chi vuole imparare a fare la pizza, e con una tombolata che promette risate e qualche piccola sana rivalità familiare.



Quando si arriva al weekend del 20 dicembre l’atmosfera è ormai quella delle vere feste. La giornata si apre con animazione per bambini e si chiude con il dj set in Piazza del Municipio a cura di DJ Luchetto, che trasformerà il cuore del paese in un dancefloor natalizio sotto le stelle. Il giorno dopo, Domenica 21, arrivano i Babbi Natale in moto e il Concerto di Natale della Banda Musicale di Bellegra, un appuntamento immancabile che scalda i cuori anche quando le temperature non collaborano.





Il programma continua fino alla fine dell’anno con un altro momento musicale, Domenica 28 dicembre, grazie al concerto del coro guidato da Margherita Ciani, e poi, naturalmente, con il Capodanno in piazza del 31 dicembre, per salutare insieme il 2025 e accogliere un nuovo anno pieno di promesse.



Le feste si chiudono in bellezza martedì 6 gennaio, quando la Befana porterà doni ai bambini e, tra una risata e un po’ di magia, arriverà anche l’estrazione del concorso “Shopping d’Avvento”, per regalare un’ultima emozione prima di archiviare le vacanze.



E mentre tutti questi eventi si susseguono, la pista di pattinaggio resta lì, fedele e luminosa, aperta fino al 6 gennaio. Nei giorni festivi dalle dieci del mattino fino alle otto di sera, nei feriali dal pomeriggio in avanti. È il luogo dove i bambini scoprono l’equilibrio, gli adulti riscoprono il bambino che erano e le coppie si tengono per mano con la scusa di non cadere. Una piccola magia quotidiana che diventa parte dei ricordi più belli.

Presente anche la "Casetta di Babbo Natale" ai piedi del grande albero illuminato dove tutti i bambini potranno consegnare la propria letterina e farsi una fotografia con il mitico Santa Claus.



Bellegra vi aspetta così: luminosa, accogliente e pronta a regalarvi un Natale che sa di casa, di tradizione e di felicità semplice.



Il Mercatino di Natale sarà aperto a Bellegra in Piazza del Municipio nei giorni di Sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e nei giorni di Domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dal 7 Dicembre al 6 Gennaio.



Per il programma completo visitare il sito www.bellegra.eu oppure visitare la pagina Facebook della Pro Loco di Bellegra oppure la pagina Facebook / Instagram di Visit Bellegra.



Per raggiungere Bellegra:

- Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra

- Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra.

Per informazioni: Pro Loco di Bellegra 3313272575 – 3920233947 - 3345719720 www.bellegra.eu