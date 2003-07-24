Descrizione evento:

Progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il patrocinio dell’ASL Roma1 e del Municipio XIV di Roma Capitale.



È ufficialmente iniziato lo scorso 29 novembre “Diritti Viandanti”, un innovativo progetto itinerante di divulgazione e sensibilizzazione sui diritti civili nel 14° Municipio di Roma. L’iniziativa ideata e organizzata da Cantieri dello Spettacolo ETS e con la direzione artistica di Federica Mancini, offre un ricco programma di 16 eventi tra spettacoli, reading, laboratori, proiezioni cinematografiche, attività per genitori e figli, incursioni animate divulgative e giochi nei luoghi più fragili e più vivi del 14° Municipio di Roma, tutti ad ingresso gratuito e per tutte le età. Filo conduttore dei vari appuntamenti è la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.



L’iniziativa si sviluppa come un progetto itinerante concepito per coinvolgere attivamente i cittadini e promuovere il dialogo tra culture. Si caratterizza per l’utilizzo di linguaggi artistici diversi: teatro, cinema, musica e arti plastiche, strumenti scelti per favorire l’inclusione, la consapevolezza e la partecipazione attiva della comunità.



Il progetto si articola in due assi principali:



– Da novembre 2025 a febbraio 2026, spettacoli, incontri e attività divulgative ospitati al Teatro La Casetta.



– Da marzo a maggio 2026 L’Ape dei Diritti, un furgoncino trasformato in palcoscenico o laboratorio itinerante, porterà arte, cultura e conoscenza direttamente nei quartieri del 14° Municipio. Un vero micro carro dei Tespi, un “messaggero di pace su ruote” che si muove con la stessa operosità delle api laboriose, trasformandosi di volta in volta in teatro, laboratorio o piccolo cinema all’aperto.

L’Ape dei Diritti svolazzerà nei quartieri del 14° Municipio, sostando nei luoghi del quotidiano come mercati, ASL, parchi, poste, centri anziani, scuole, per coinvolgere i cittadini in un vero e proprio laboratorio diffuso sui diritti e prevede momenti di approfondimento giocoso, con letture, sketch, burattini e dibattiti, calibrati sui diversi pubblici. Tutte le attività condividono un unico filo rosso: costruire un percorso di conoscenza e partecipazione attiva che unisce simbolicamente il territorio, favorendo confronto, inclusione e nuova socialità.



PROGRAMMA:

Sotto lo stesso cielo attività per genitori e figli al Teatro La Casetta

a cura delle operatrici di Cantieri dello Spettacolo ETS



29 novembre 2025 e 14 gennaio e 17 febbraio 2026

“GIOCHI DAL MONDO”

Un viaggio alla scoperta delle diverse tradizioni e dei costumi dei paesi del mondo, attraverso giochi caratteristici e spesso poco conosciuti.



10 e 15 gennaio 2026

“IL GIOCO DEI DIRITTI”

Le famiglie saranno invitate a immergersi in un grande gioco, ideato appositamente per il progetto, dove ogni casella diventa una sfida, una scoperta e un’occasione per imparare giocando.



21 e 25 gennaio 2026

LABORATORIO DI OMBRE



Spettacoli al Teatro La Casetta

14 febbraio 2026

IL MITO DELLA ROSA ROSSA – Spettacolo di giullarate contro le mafie.

Di Giuseppe Vignieri con Giuseppe Vignieri e Giuseppe Aloisi – I Trovatori



28 febbraio 2026

IO NON SONO SOLO

di F. Mancini

Spettacolo di teatro di figura, dedicato alla prevenzione degli abusi, rivolto a un pubblico dagli 8 anni agli adulti.



Cantieri dello Spettacolo, struttura radicata da 30 anni nel municipio 14, opera in sinergia con scuole, biblioteche ed enti locali, nasce per promuovere la cultura e il benessere dei minori e degli adulti attraverso i linguaggi delle Arti. Intende migliorare la socialità e la cooperazione, innescando interesse per i contenuti, la bellezza e il fare insieme, contrastando isolamento, indifferenza, per una socialità ritrovata, che parta dall’umano e dal rispetto dei diritti civili, come elemento di trasformazione.



Informazioni e contatti: Teatro La Casetta - Via Federico Borromeo, 75, Roma - Tel. +39 338 3707076, cantierispettacolo@libero.it

https://www.facebook.com/people/Teatro-la-casetta/100057039626820/



Gli eventi sono ad ingresso gratuito e gli orari dei singoli appuntamenti sono consultabili sui canali social di Cantieri dello Spettacolo ETS.