Descrizione evento:

Presso la Galleria “Spazio Comel” di Latina, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18,00, si inaugura l’esposizione personale dell’artista romano Mauro Molinari.

Con alle spalle una oltre cinquantennale carriera artistica, dedicata alla Pittura scritta, ai Motivi tessili, alle Città condominio, solo per citare alcuni suoi cicli creativi, con all’attivo oltre 1500 mostre tra personali e collettive, Molinari si presenta al pubblico della città pontina con alcune opere inedite di grande formato e istallazioni, realizzate tra il 2012 e il 2020 in acrilico su tela, legno e cartone.

La mostra, intitolata “Bestiario contemporaneo” e curata da Claudia Zaccagnini, focalizza ancora una volta, mediante l’uso della figurazione, l’attenzione dell’artista per la società contemporanea, tra contraddizioni e isolamento.



EVENTO: Mostra di Arte contemporanea

ESPOSIZIONE: Mauro Molinari, “Bestiario contemporaneo”

CURATORE: Claudia Zaccagnini

Inaugurazione: 17 gennaio 2026, ore 18,00

Durata: dal 17 gennaio al 1 febbraio 2026

Orari: tutti i giorni dalle 17,00 alle 20,00

Luogo: Spazio Comel Arte contemporanea, Via Neghelli, 8 – Latina

Info: www.spaziocomel.it; email: info@spaziocomel.it; tel. 0773 – 487546

www.mauromolinati.it; email: arte@mauromolinari.it