gen 17 2026
feb 01 2026

Mauro Molinari, Bestiario contemporaneo

Mostra a cura di Claudia Zaccagnini

dove: Galleria Spazio Comel - Via Neghelli, 8
Via Neghelli, 8
info periodo: dal Lunedì al Sabato
data: da sabato 17 gennaio 2026, alle 17:30
a domenica 1 febbraio 2026, alle 20:00
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: Galleria Spazio Comel
Referente: Mazzola Gabriella
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
 Presso la Galleria “Spazio Comel” di Latina, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18,00, si inaugura l’esposizione personale dell’artista romano Mauro Molinari.

Con alle spalle una oltre cinquantennale carriera artistica, dedicata alla Pittura scritta, ai Motivi tessili, alle Città condominio, solo per citare alcuni suoi cicli creativi, con all’attivo oltre 1500 mostre tra personali e collettive, Molinari si presenta al pubblico della città pontina con alcune opere inedite di grande formato e istallazioni, realizzate tra il 2012 e il 2020 in acrilico su tela, legno e cartone.

La mostra, intitolata “Bestiario contemporaneo” e curata da Claudia Zaccagnini, focalizza ancora una volta, mediante l’uso della figurazione, l’attenzione dell’artista per la società contemporanea, tra contraddizioni e isolamento.



EVENTO: Mostra di Arte contemporanea

ESPOSIZIONE: Mauro Molinari, “Bestiario contemporaneo”

CURATORE: Claudia Zaccagnini

Inaugurazione: 17 gennaio 2026, ore 18,00

Durata: dal 17 gennaio al 1 febbraio 2026

Orari: tutti i giorni dalle 17,00 alle 20,00

Luogo: Spazio Comel Arte contemporanea, Via Neghelli, 8 – Latina

Info: www.spaziocomel.it; email: info@spaziocomel.it; tel. 0773 – 487546

         www.mauromolinati.it; email: arte@mauromolinari.it
