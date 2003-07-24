Descrizione evento:

Dopo la ristampa degli album cult "Tempi Moderni" e “Riskatto”, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo venerdì 20 febbraio al Defrag per un live tutto dedicato all’album del 1999.

Il disco uscito originariamente nel 1999, è ora disponibile in due versioni vinile: nero 180 grammi e picture disc, ma anche CD. “Riskatto” racchiude 14 canzoni, delle quali: 11 versioni in italiano dei brani più celebri dello ska inglese (Madness, Specials, Bad Manners e Selecter), due versioni ska di classici dei '60 italiani (Bandiera Gialla e Bada Bambina) e un brano dedicato al Grande Torino in occasione del cinquantenario della tragedia di Superga ("Grande" con testo dello scrittore Gianpaolo Ormezzano). Nel disco, sempre prodotto da Rossi, spicca la partecipazione di Rettore, che canta la versione italiana di "On my radio" dei Selecter. A motivare la scelta di un album dedicato interamente allo ska "2-Tone" contribuì il pubblico degli Statuto, che dopo un disco senza neanche un brano ska, aveva richiesto a gran voce una nuova uscita che riportasse alle radici della band. Una carriera che iniziò proprio suonando brani dei The Specials con testi riadattati in italiano, come testimoniato dalla prima demo-tape "Torino Beat" del 1984, in cui compaiono le cover di "Concrete Jungle" e "Rat Race". Il tour abbinato a "Riskatto" ebbe notevole successo e portò gli Statuto a raggiungere il traguardo di oltre 100 date in un anno. La formazione dell’epoca comprendeva: Oscar Giammarinaro (voce), Rudy Ruzza (basso), Giovanni Deidda (batteria) e Valerio Giambelli (chitarra).

In occasione della pubblicazione gli Statuto sono in tour, dove presentano dal vivo tutti i brani del disco con gli arrangiamenti originali dell’epoca. Nel tour curato da Barley Arts si aggiungeranno anche le loro hit storiche come “Abbiamo vinto Il Festival", "In Fabbrica", "Ragazzo Ultrà", e molte altre. Dopo le più di 50 date del loro recente "Football Tour", la band torna sui palchi di tutta Italia con uno spettacolo tutto nuovo e con ricco set strumentale. Sul palco Oscar Giammarinaro (voce), Zak Loggia (chitarra), Alessandro Loi (basso), Giulio Arfinengo (batteria), Gigi Rivetti (tastiere), Lorenzo Bonaudo (tromba) e Daniele Bergese (sax).





Venerdì 20 febbraio

Ore 21

Defrag

Via delle Isole Curzolane, 75 - Roma

Ingresso Euro 17

Infoline 3513079468