Il riSKAtto degli Statuto a Roma sul palco del Defrag, Roma RM, 20/02/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

feb 20 2026

Il riSKAtto degli Statuto a Roma sul palco del Defrag

Dal vivo tutti i brani del disco con gli arrangiamenti originali dell’epoca.

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Defrag
Via delle Isole Curzolane, 75
data: venerdì 20 febbraio 2026, dalle 21:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Defrag
Referente: Defrag
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3513079468
Il riSKAtto degli Statuto a Roma sul palco del Defrag
Descrizione evento: 
Dopo la ristampa degli album cult "Tempi Moderni" e “Riskatto”, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo venerdì 20 febbraio al Defrag per un live tutto dedicato all’album del 1999. 

Il disco uscito originariamente nel 1999, è ora disponibile in due versioni vinile: nero 180 grammi e picture disc, ma anche CD.  “Riskatto” racchiude 14 canzoni, delle quali: 11 versioni in italiano dei brani più celebri dello ska inglese (Madness, Specials, Bad Manners e Selecter), due versioni ska di classici dei '60 italiani (Bandiera Gialla e Bada Bambina) e un brano dedicato al Grande Torino in occasione del cinquantenario della tragedia di Superga ("Grande" con testo dello scrittore Gianpaolo Ormezzano). Nel disco, sempre prodotto da Rossi, spicca la partecipazione di Rettore, che canta la versione italiana di "On my radio" dei Selecter.  A motivare la scelta di un album dedicato interamente allo ska "2-Tone" contribuì il pubblico degli Statuto, che dopo un disco senza neanche un brano ska, aveva richiesto a gran voce una nuova uscita che riportasse alle radici della band. Una carriera che iniziò proprio suonando brani dei The Specials con testi riadattati in italiano, come testimoniato dalla prima demo-tape "Torino Beat" del 1984, in cui compaiono le cover di "Concrete Jungle" e "Rat Race". Il tour abbinato a "Riskatto" ebbe notevole successo e portò gli Statuto a raggiungere il traguardo di oltre 100 date in un anno. La formazione dell’epoca comprendeva: Oscar Giammarinaro (voce), Rudy Ruzza (basso), Giovanni Deidda (batteria) e Valerio Giambelli (chitarra).

In occasione della pubblicazione gli Statuto sono in tour, dove presentano dal vivo tutti i brani del disco con gli arrangiamenti originali dell’epoca. Nel tour curato da Barley Arts si aggiungeranno anche le loro hit storiche come “Abbiamo vinto Il Festival", "In Fabbrica", "Ragazzo Ultrà", e molte altre. Dopo le più di 50 date del loro recente "Football Tour", la band torna sui palchi di tutta Italia con uno spettacolo tutto nuovo e con ricco set strumentale. Sul palco Oscar Giammarinaro (voce), Zak Loggia (chitarra), Alessandro Loi (basso), Giulio Arfinengo (batteria), Gigi Rivetti (tastiere), Lorenzo Bonaudo (tromba) e Daniele Bergese (sax).





Venerdì 20 febbraio

Ore 21

Defrag

Via delle Isole Curzolane, 75 - Roma

Ingresso Euro 17

Infoline 3513079468
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Il riskatto degli statuto a roma...
Il fascino senza tempo del teatro...
Ieri ho salvato il mondo
Audizione per il dance circus...
Dialoghi contemporanei
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio