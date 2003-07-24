Descrizione evento:

Nella periferia di Roma nasce uno dei teatri più piccoli d’Italia. La Compagnia della Farsa trasforma un ex' falegnameria in uno spazio di 30 posti. Al via la prima stagione teatrale.







dal 25 gennaio 2026







Dal profumo del legno al calore della scena.







Nasce nella periferia romana, esattamente nel quartiere Alessandrino, uno dei più piccoli teatri d’Italia, ricavato da una storica falegnameria.







Dalla pialla alla parola, l’arte che cambia forma restando comunque una impresa artigianale.







La metamorfosi creativa è stata resa possibile dalla Compagnia della Farsa, composta dal duo Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, che ha deciso di dare vita alla propria “fabbrica dei sogni” con il coraggio, la passione, le proprie risorse e la giusta dose di manualità e ingegno.







Caratteristiche che hanno permesso ai due artisti, anche fondatori e direttori artistici, di costruire, giorno dopo giorno, un moderno gioiello, “Il Piccolo Teatro di Prova”, dotato di ogni comodità: climatizzazione, buona acustica e sedute comode, il tutto con lo scopo di donare allo spettatore una vicinanza con l'attore che solo i teatri cosiddetti off di New York o Londra riescono ad offrire.







Pennacchioni e Spedaliere ovviamente non sfidano i giganti, ma intendono mantenere accesa la voglia di cultura, condivisione, estro, che resiste oltre ogni schermo digitale e che dal palcoscenico dispensa emozioni.







Un luogo magico, in via del Campo 16 c, dove far rifiorire la bellezza di una relazione reale e dove ascoltare il respiro dell’attore.







Ogni messa in scena diventa esclusiva, con la poesia di un teatro “fatto a mano”, che diventa anche un laboratorio e un riferimento per il quartiere, per un pubblico trasversale.







Una testimonianza sana e genuina che dimostra quanto la cultura non abbia necessità di spazi enormi ma di professionisti e radici profonde.







Una scommessa che, per la prima volta, prevede una stagione vera a propria, intitolata “Comici..al Piccolo”, pronta a partire il 25 gennaio 2026 con un monologo dell’amato comico romano Claudio Sciara, noto per la sua ironia originale e molto apprezzata anche nel programma tv “Italia’s Got Talent”, che porterà in scena lo spettacolo “50 e giù”. Il 6, 7, 8 Febbraio, in scena “Casa Farsa” con la Compagnia della Farsa, Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni, con la partecipazione di Salvatore Mazza.







Uno spettacolo ispirato alla comicità italiana in televisione e a teatro, con gag e personaggi indimenticabili.







Il 22 Febbraio sarà la volta di “Giusto a metà” con Marina Vitolo e al pianoforte Rocco Donati.







Teatro e musica dal vivo si incontrano in uno spettacolo leggero e poetico, capace di emozionare il pubblico. Il 27, 28, 29 Marzo sul palco “Mazza, amore e fantasia” con Salvatore Mazza nelle avventure di un napoletano trasferitosi a Roma per lavoro, che sogna di fare l’attore e affronta con ironia i paradossi della grande città.







Il 17 aprile sarà la volta di “Stanno in mezzo a noi” con Marco Capretti, noto comico del programma “Made in Sud” che porta sul palco 90 puntate inedite condensate in 90 minuti di risate e riflessioni, analizzando vizi e virtù della vita quotidiana, dai rapporti di coppia alle mode e alle assurdità del web, con i suoi personaggi più celebri. Capretti è anche conduttore di Non era TV (Prime Video, 2024), Casa Sanremo e protagonista del film “Mamma qui comando” (2023).







Il 19 aprile saranno ospiti Giorgio Gori con Achiropita Dalila Bosco in “What Woman…no Want”, che promette un pieno di risate ed energia in una parodia del noto film “What Women Want”, dove ci si interroga sull’universo femminile, mentre l’ultimo spettacolo prevede il gran finale con Enzo Casertano e Alessandra Merico in “Game Lover”. Una commedia sui rapporti di coppia tra ironia e gag, interpretata da due attori capaci di mixare comicità e sensibilità.







Casertano è attore di teatro, cinema e televisione, con una carriera lunga e versatile: ha partecipato a numerosi film italiani e a serie TV di grande successo.







La stagione "Comici al Piccolo" è un’occasione unica per vivere la comicità italiana di talento in un ambiente intimo ed elegante, dove si può davvero vedere l’attore da vicino e sentire la magia del teatro...un po' come trovarsi a casa propria.







Orari spettacoli domenica ore 18.00 e venerdì e sabato ore 21.00.







Informazioni e prenotazioni: 328 127 8975 . Piccolo Teatro di Prova – Via del Campo 16C, Roma