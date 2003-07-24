Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 31 gennaio 2026, h 15.30

L’Abbazia delle Tre Fontane: spiritualità, tradizione, arte medievale e la cioccolata dei Frati Trappisti.

Una passeggiata nel cuore medievale della campagna romana per scoprire le sorgenti delle Acque Salvie e il laboratorio di birra e cioccolato dei Frati Trappisti.

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis bambini (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Info: www.romaelazioperte.it



Sabato 31 gennaio 2026, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di San Martino ai Monti

Visita giocata per bambini con apertura "speciale" (max 15 bambini più i loro accompagnatori).

Un viaggio emozionante nelle viscere della terra per andare alla scoperta di un luogo misterioso riemerso alla luce dopo secoli di oblio.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 1° febbraio 2026, h 11.00

Trova il Colosseo!

Il lupetto Romoletto ci invita tutti quanti a partecipare ad una caccia al tesoro un po’ speciale...

Perché, chi trova il Colosseo per primo, vince!

Divertente caccia al tesoro per bambini con visita "giocata" per andare alla scoperta delle meraviglie e segreti del colle del Celio, fino a trovare il Colosseo!

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 3 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 1° febbraio 2026, h 11.00

Le case dipinte del Celio: tesori nascosti nei sotterranei di Roma.

Visita guidata con "apertura straordinaria ed esclusiva" delle Case romane del Celio, poste sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Clivo di Scauro.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €23 nuovi iscritti; €21 soci, possessori di Bibliocard, studenti universitari, docenti, giornalisti, over 65, disabili; €18 ragazzi da 11 a 18 anni; €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 1° febbraio 2026, h 15.00

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it



Domenica 1° febbraio 2026, h 15.00

Casino dell’Aurora Pallavicini.

Visita guidata con "apertura straordinaria" e biglietto d'ingresso "gratuito" il primo del mese (max 25 partecipanti).

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.