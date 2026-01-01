Descrizione evento:

Opere in poesia, in pittura, scultura, grafica e fotografia, edite o inedite e a tema libero, di autori e artisti di ogni età, libera formazione e nazionalità, sono attese entro il 5 giugno 2026 via e-mail all'indirizzo: accademia.poesiarte@gmail.com



L’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, polo no profit di significazione e di valorizzazione del linguaggio poetico e artistico, in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio, iscritta all’albo di Roma Capitale e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, bandisce il Premio Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea Apollo dionisiaco, XIII Edizione Roma 2026, senza scopo di lucro.



L’evento letterario e artistico cura l’analisi critica in semiotica estetica di valorizzazione delle opere dell’Annuale Internazionale Apollo dionisiaco e celebra l’arte poetica e figurativa come arto stesso della vita, che muove e congiunge ombra e luce, silenzio e parola, emozione e pensiero, nel rispetto del senso e del valore dell’espressione.



Fra Poesia in voce, Arte in mostra, videoproiezioni, musica dal vivo e critica di valorizzazione del senso di tutte le opere selezionate a firma della prof.ssa Fulvia Minetti, pubblicazione gratuita nell’Antologia Accademica della Poesia Contemporanea online e nella Mostra Accademica dell’Arte Contemporanea online, diplomi accademici al merito e trofei in medaglia “Apollo dionisiaco” in pregiata fusione artigianale del laboratorio orafo di Via Margutta 51 in Roma, con effigie del bacio di sintesi degli opposti, del luogo fremente dei sensi e del luogo sublime della mente, il premio invita il 5 dicembre 2026 presso l’Auditorium dellaBiblioteca Nazionale Centrale di Roma, ente del Ministero della Cultura.



Autori e Artisti che non desiderino presenziare sono eventualmente liberi di richiedere la spedizione a domicilio dei riconoscimenti.



Si augura a tutti di portare la vita nell’arte e l’arte nella vita!



Informazioni:

Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea di Roma

E-mail: accademia.poesiarte@gmail.com

Sito Edizioni Premio: https://www.accademiapoesiarte.it

Sito Antologia, Mostra, Critiche e Video: https://www.accademiapoesiarte.com

Link al bando: https://www.accademiapoesiarte.it/premio-accademico-internazionale-di-poesia-e-arte-contemporanea-apollo-dionisiaco-2026/

Link al video: https://youtu.be/nIvmJcW3yus