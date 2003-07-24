Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 31 Gennaio ore 20.30 andrà in scena "West End to Broadway" di e con Mark Biocca ed Emma Gordon, regista e coreografo M. Biocca. Prodotto da Subtext Teatro ETS.







Uno spettacolo musicale in cui gli artisti si sfideranno ed esibiranno usando il genere che amano di più: il Musical!







Tra canzoni, coreografie e schetch comici, il pubblico partirà per un viaggio coinvolgente ed emozionante tra i due centri del Teatro Musicale più famosi al mondo!







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)







Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.