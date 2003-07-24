Letture: ... - Teatro-Danza a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|sabato 31 gennaio 2026, dalle 20:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
|Organizzazione:
|Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 31 Gennaio ore 20.30 andrà in scena "West End to Broadway" di e con Mark Biocca ed Emma Gordon, regista e coreografo M. Biocca. Prodotto da Subtext Teatro ETS.
Uno spettacolo musicale in cui gli artisti si sfideranno ed esibiranno usando il genere che amano di più: il Musical!
Tra canzoni, coreografie e schetch comici, il pubblico partirà per un viaggio coinvolgente ed emozionante tra i due centri del Teatro Musicale più famosi al mondo!
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.