La danse du pied - Apriti alla gioia, Castelnuovo di Porto RM, 01/02/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

feb 01 2026

La danse du pied - Apriti alla gioia

Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
data: domenica 1 febbraio 2026, dalle 16:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Carmentalia
Referente: Claudio Ciardi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3935049523
La danse du pied - Apriti alla gioia
Descrizione evento: 
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 1 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "La danse du pied - Apriti alla gioia" Di Monsieur David – Compagnia Feet Theatre Company, Con Monsieur David, Federica Gumina.



 



Un’antica cantina dei nonni. Una scatola con su scritto Il Mondo Capovolto. Un’antica bobina impolverata e le immagini di un mondo sconosciuto fatto di pupazzi, danzatori, fantasisti.



 



Uno spettacolo che strizza l’occhio alla poesia di Fellini, alla magia del Circo, a Salvador Dalì, e che trova nella ballerina da carillon Federica Gumina quel femminile fondamentale per affrontare l’ignoto ed immaginare, con la testa per terra e i piedi per aria, una nuova umanità.



 



Uno spettacolo musicale raffinato, che ricorda i vecchi e incantevoli varietà degli anni ’20, capace di stupire anche il pubblico adulto, che avrà modo di entrare in contatto col proprio fanciullo interiore.



 



La Danse du Pied ha ricevuto numerosi premi tra cui quello per la Miglior Performance allo Smile Clown Festival 2018 di Napoli, quello per il Best Trick al Festival Comediada 2019 di Odessa e quello per il Miglior Spettacolo 2021 al Festival Internazionale del Clown di Trani.



 



Per info e dettagli sulla rassegna:



 



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026



 



Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com



 



Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
La danse du pied - apriti alla...
West end to broadway
Roma c'è! visite guidate (anche...
La compagnia della farsa apre in...
L’inferno, tessuto da mani...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio