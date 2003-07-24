Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 1 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "La danse du pied - Apriti alla gioia" Di Monsieur David – Compagnia Feet Theatre Company, Con Monsieur David, Federica Gumina.







Un’antica cantina dei nonni. Una scatola con su scritto Il Mondo Capovolto. Un’antica bobina impolverata e le immagini di un mondo sconosciuto fatto di pupazzi, danzatori, fantasisti.







Uno spettacolo che strizza l’occhio alla poesia di Fellini, alla magia del Circo, a Salvador Dalì, e che trova nella ballerina da carillon Federica Gumina quel femminile fondamentale per affrontare l’ignoto ed immaginare, con la testa per terra e i piedi per aria, una nuova umanità.







Uno spettacolo musicale raffinato, che ricorda i vecchi e incantevoli varietà degli anni ’20, capace di stupire anche il pubblico adulto, che avrà modo di entrare in contatto col proprio fanciullo interiore.







La Danse du Pied ha ricevuto numerosi premi tra cui quello per la Miglior Performance allo Smile Clown Festival 2018 di Napoli, quello per il Best Trick al Festival Comediada 2019 di Odessa e quello per il Miglior Spettacolo 2021 al Festival Internazionale del Clown di Trani.







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.