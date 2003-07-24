Non tutte le intolleranze fanno male - One Woman Show, Roma RM, 15/03/2026 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

mar 15 2026

Non tutte le intolleranze fanno male - One Woman Show

Spettacolo teatrale

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

dove: Roma
Via Adolfo Ravà, 31 – Roma
data: domenica 15 marzo 2026, dalle 17:00 alle 18:30
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Artisti Naty
Referente: Artisti Naty
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 321321
Non tutte le intolleranze fanno male - One Woman Show
DOMENICA 15 MARZO ALLE ORE 17:00



Teatro S. Carlo Lwanga - Via Adolfo Ravà, 31 – Roma



Info e prenotazione al seguente link:



https://artistinaty.it/non-tutte-le-intolleranze-fanno-male/#prenota



Lo spettacolo “Non tutte le intolleranze fanno male” affronta in modo comico, ironico ma anche riflessivo il tema delle intolleranze. Infatti, viviamo in un mondo dove diventiamo sempre più intolleranti, non soltanto al cibo (e a tutto ciò che tocchiamo e respiriamo), ma anche a qualsiasi situazione, tipo di persona e persino alla vita stessa.



Dall’intolleranza personale a uno sguardo universale.



In particolare, questo spettacolo nasce da un’intolleranza che la protagonista ha scoperto di avere. Da lì, si arriva alle intolleranze per alcuni tipi di uomini e a diverse situazioni assurde che accadono nel mondo dello spettacolo di oggi. Inoltre, il viaggio prosegue tra gli accenti e le varie regioni d’Italia e del mondo.



Per di più, questo tema viene affrontato dall’interprete in modo variegato, grazie al suo essere un’artista poliedrica. Molti momenti musicali saranno presenti, visto che si parlerà anche delle varie intolleranze che hanno colpito molte vip, le quali sembrano apparentemente perfette, ma anche loro vivono con delle intolleranze che le tormentano.



Inoltre, ci saranno parti recitate, cantate e molte imitazioni, che renderanno questo spettacolo completo. Interverranno anche diversi personaggi sullo schermo, con i quali l’interprete interagirà direttamente.



Infine, dopo una bella scorpacciata di risate — che, fortunatamente, non provocheranno nessuna intolleranza — la parte finale sarà più riflessiva e darà dei consigli utili su come affrontare tutte le varie intolleranze.
