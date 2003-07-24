Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|parco Regionale dell'Appia Antica
piazza a. celio sabino
|data:
|sabato 2 maggio 2026, dalle 18:00 alle 20:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Centro Servizi parco Appia Antica
|Referente:
|Marco
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|065135316
Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro, la città era quotidianamente rifornita d’acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove avvenivano le celebri battaglie navali, erano miracolosamente alimentati da questi straordinari archi alla cui sommità scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano. Passeggiare al tramonto attraverso le rovine dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la visita molto suggestiva e i colori caldi della campagna romana faranno apprezzare ancor di più questa zona della Campagna Romana.
Appuntamento: h. 17:45
Inizio visita: h. 18:00
Durata visita: 2h
Punto di partenza: P.zza Aruleno Celio Sabino - piazzale della Parrocchia di San Policarpo
Arrivo: dentro il Parco Acquedotti sotto arcate Acquedotto Claudio
Distanza: 1,5 km a / 3,0 km a/r
Lingua: italiano
Partecipanti: massimo 20 persone