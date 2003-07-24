Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica - visita guidata a piedi, Roma RM, 02/05/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 02 2026

Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica - visita guidata a piedi

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: parco Regionale dell'Appia Antica
piazza a. celio sabino
data: sabato 2 maggio 2026, dalle 18:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Centro Servizi parco Appia Antica
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica - visita guidata a piedi
Descrizione evento: 
Nel quartiere Tuscolano di Roma si trovano le maestose rovine di quelli che all’epoca romana erano i grandi acquedotti dell’antichità. Grazie a loro, la città era quotidianamente rifornita d’acqua pubblica e privata. Decine di terme, migliaia di fontane e case private, anfiteatri, dove avvenivano le celebri battaglie navali, erano miracolosamente alimentati da questi straordinari archi alla cui sommità scorreva acqua pura e potabile che arrivava da molto lontano. Passeggiare al tramonto attraverso le rovine dell’Acquedotto Felice e Claudio renderà la visita molto suggestiva e i colori caldi della campagna romana faranno apprezzare ancor di più questa zona della Campagna Romana.



 



Appuntamento: h. 17:45

Inizio visita: h. 18:00

Durata visita: 2h

Punto di partenza: P.zza Aruleno Celio Sabino - piazzale della Parrocchia di San Policarpo

Arrivo: dentro il Parco Acquedotti sotto arcate Acquedotto Claudio



Distanza: 1,5 km a / 3,0 km a/r

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20 persone   
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