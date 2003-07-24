OmoGirando la mostra dedicata a Luigi Pigorini e il museo dell’Alto Medioevo al MuCiv, Roma RM, 03/05/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 03 2026

OmoGirando la mostra dedicata a Luigi Pigorini e il museo dell’Alto Medioevo al MuCiv

visita guidata LGBTQIA+ friendly

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Museo delle Civiltà
Piazza Guglielmo Marconi
data: domenica 3 maggio 2026, dalle 10:00 alle 13:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando la mostra dedicata a Luigi Pigorini e il museo dell’Alto Medioevo al MuCiv
Descrizione evento: 
Domenica 3 maggio a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando la mostra dedicata a Luigi Pigorini e il museo dell’Alto Medioevo al MuCiv!

 

Approfittando della gratuità della prima domenica del mese, la mattina del 3 maggio andremo al Museo delle Civiltà. Visiteremo la mostra Origine e Prospettive dedicata a Luigi Pigorini e all’origine delle collezioni del museo. E poi ci sposteremo nell’altro edificio per visitare la sezione dedicata all’Alto Medioevo italiano, terminando la visita nella bellissima sala dedicata all’Opus Sectile della Domus di Porta Marina di Ostia.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

 

______                                  

 

Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/
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