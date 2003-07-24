Descrizione evento:

Domenica 3 maggio a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando la mostra dedicata a Luigi Pigorini e il museo dell’Alto Medioevo al MuCiv!



Approfittando della gratuità della prima domenica del mese, la mattina del 3 maggio andremo al Museo delle Civiltà. Visiteremo la mostra Origine e Prospettive dedicata a Luigi Pigorini e all’origine delle collezioni del museo. E poi ci sposteremo nell’altro edificio per visitare la sezione dedicata all’Alto Medioevo italiano, terminando la visita nella bellissima sala dedicata all’Opus Sectile della Domus di Porta Marina di Ostia.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

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Cos’è OmoGirando?

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