Letture: ... - Enogastronomia a Sabaudia - LT
|dove:
|Parco Nazionale del Circeo
Latina
|data:
|da sabato 6 giugno 2026, alle 17:00
a domenica 7 giugno 2026, alle 23:30
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Almadela
|Referente:
|Adele Di Benedetto
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3332010885
Tornano “I Sapori del Parco”, un appuntamento dedicato ai profumi, ai sapori e alle tradizioni del territorio, immerso nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo. Un intero weekend da vivere tra natura, cultura ed esperienze enogastronomiche, pensato per grandi e piccoli.
L’evento propone un percorso alla scoperta delle eccellenze locali, tra prodotti genuini, specialità artigianali e tante attività coinvolgenti. Passeggiando tra gli stand dei produttori sarà possibile degustare e acquistare prodotti del territorio, partecipare a masterclass dedicate al vino e al pane, assistere a show cooking e momenti di visual food, oltre a prendere parte a incontri di approfondimento e momenti di intrattenimento con musica dal vivo.
Non mancheranno le attività all’aria aperta, come trekking, yoga e bicicletta, insieme a laboratori e attività ludico-creative dedicate ai bambini, per rendere l’esperienza piacevole e coinvolgente per tutta la famiglia.
“I Sapori del Parco” rappresentano un’occasione speciale per scoprire il Parco in modo autentico, attraverso la sostenibilità, la cultura e i prodotti a Km0.
L’appuntamento è per:
📌 Sabato 6 giugno dalle 17:00 alle 23:30
📌 Domenica 7 giugno dalle 10:30 alle 22:30, aperti anche a pranzo
📍 Presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto 188, Sabaudia
Ingresso gratuito.
Per informazioni:
📧 comunicazione@almadela.it
📞 Fabrizia 333.2010885
📞 Roberta 351.4800502