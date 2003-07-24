Descrizione evento:

Tornano “I Sapori del Parco”, un appuntamento dedicato ai profumi, ai sapori e alle tradizioni del territorio, immerso nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo. Un intero weekend da vivere tra natura, cultura ed esperienze enogastronomiche, pensato per grandi e piccoli.

L’evento propone un percorso alla scoperta delle eccellenze locali, tra prodotti genuini, specialità artigianali e tante attività coinvolgenti. Passeggiando tra gli stand dei produttori sarà possibile degustare e acquistare prodotti del territorio, partecipare a masterclass dedicate al vino e al pane, assistere a show cooking e momenti di visual food, oltre a prendere parte a incontri di approfondimento e momenti di intrattenimento con musica dal vivo.

Non mancheranno le attività all’aria aperta, come trekking, yoga e bicicletta, insieme a laboratori e attività ludico-creative dedicate ai bambini, per rendere l’esperienza piacevole e coinvolgente per tutta la famiglia.

“I Sapori del Parco” rappresentano un’occasione speciale per scoprire il Parco in modo autentico, attraverso la sostenibilità, la cultura e i prodotti a Km0.

L’appuntamento è per:

📌 Sabato 6 giugno dalle 17:00 alle 23:30

📌 Domenica 7 giugno dalle 10:30 alle 22:30, aperti anche a pranzo

📍 Presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo

Via Carlo Alberto 188, Sabaudia

Ingresso gratuito.

Per informazioni:

📧 comunicazione@almadela.it

📞 Fabrizia 333.2010885

📞 Roberta 351.4800502

