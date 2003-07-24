I Sapori del Parco, Sabaudia LT, 06/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 06 2026
giu 07 2026

I Sapori del Parco

Letture: ... - Enogastronomia a Sabaudia - LT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Parco Nazionale del Circeo
Latina
data: da sabato 6 giugno 2026, alle 17:00
a domenica 7 giugno 2026, alle 23:30
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Almadela
Referente: Adele Di Benedetto
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3332010885
I Sapori del Parco
Descrizione evento: 
Tornano “I Sapori del Parco”, un appuntamento dedicato ai profumi, ai sapori e alle tradizioni del territorio, immerso nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo. Un intero weekend da vivere tra natura, cultura ed esperienze enogastronomiche, pensato per grandi e piccoli.

L’evento propone un percorso alla scoperta delle eccellenze locali, tra prodotti genuini, specialità artigianali e tante attività coinvolgenti. Passeggiando tra gli stand dei produttori sarà possibile degustare e acquistare prodotti del territorio, partecipare a masterclass dedicate al vino e al pane, assistere a show cooking e momenti di visual food, oltre a prendere parte a incontri di approfondimento e momenti di intrattenimento con musica dal vivo.

Non mancheranno le attività all’aria aperta, come trekking, yoga e bicicletta, insieme a laboratori e attività ludico-creative dedicate ai bambini, per rendere l’esperienza piacevole e coinvolgente per tutta la famiglia.

“I Sapori del Parco” rappresentano un’occasione speciale per scoprire il Parco in modo autentico, attraverso la sostenibilità, la cultura e i prodotti a Km0.

L’appuntamento è per:

📌 Sabato 6 giugno dalle 17:00 alle 23:30

📌 Domenica 7 giugno dalle 10:30 alle 22:30, aperti anche a pranzo

📍 Presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo

Via Carlo Alberto 188, Sabaudia

Ingresso gratuito.

Per informazioni:

📧 comunicazione@almadela.it

📞 Fabrizia 333.2010885

📞 Roberta 351.4800502

 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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