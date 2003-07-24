Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica & Acquedotti, Roma RM, 24/05/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 24 2026

Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica & Acquedotti

tour guidato in bici

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Parco Appia Antica
Via Appia antica 60
data: domenica 24 maggio 2026, dalle 10:30 alle 13:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Centro Servizi Appia Antica
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica & Acquedotti
Descrizione evento: 
  Voglia di tour guidato sull’Appia Antica per vedere più siti possibili? Scopri il set dove sono stati girati film tra cui La Grande Bellezza e Ben-Hur. Una guida sarà a tua disposizione per raccontarti le storie più intriganti che hanno popolato il Parco dal 312 aC fino ad oggi. Un viaggio nel tempo sulle due ruote lungo migliaia di anni dove storie di schiavi, imperatori e celebrità si sono incrociate lasciando un segno indelebile nella storia dell’umanità intera.



Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60

Orario appuntamento: h 10.15

Orario di partenza-arrivo: h 10.30 -13.30

Durata: 3 ore

Distanza: 20 km circa a/r

Ingresso (gratuito): Villa capo di Bove

Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico/sterrato

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20
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