Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|Parco Appia Antica
Via Appia antica 60
|data:
|domenica 24 maggio 2026, dalle 10:30 alle 13:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Centro Servizi Appia Antica
|Referente:
|Marco
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|065135316
Voglia di tour guidato sull’Appia Antica per vedere più siti possibili? Scopri il set dove sono stati girati film tra cui La Grande Bellezza e Ben-Hur. Una guida sarà a tua disposizione per raccontarti le storie più intriganti che hanno popolato il Parco dal 312 aC fino ad oggi. Un viaggio nel tempo sulle due ruote lungo migliaia di anni dove storie di schiavi, imperatori e celebrità si sono incrociate lasciando un segno indelebile nella storia dell’umanità intera.
Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60
Orario appuntamento: h 10.15
Orario di partenza-arrivo: h 10.30 -13.30
Durata: 3 ore
Distanza: 20 km circa a/r
Ingresso (gratuito): Villa capo di Bove
Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico/sterrato
Lingua: italiano
Partecipanti: massimo 20