Descrizione evento:

Il tardo pomeriggio di domenica 7 giugno a Roma ci sarà una visita guidata alla Garbatella!



Vi propongo una visita tardo pomeridiana, quando il caldo si attenua e uscire diventa piacevole, al quartiere Garbatella! Si tratta di una passeggiata non troppo impegnativa che racconterà la genesi della originaria Borgata Concordia e il suo sviluppo fino alla sua connotazione finale. Naturalmente il nostro tour sarà arricchito da curiosità e da sfiziose chicche!

La passeggiata terminerà nel cuore della Garbatella per l’ora di cena. Chi lo vorrà potrà decidere di rimanere a mangiare assieme agli altri in un locale nei paraggi.



Guida: Vincenzo (guida turistica abilitata) - 3393224349



Appuntamento: domenica 7 giugno, ore 18:00 - Via Rocco Giulio (il luogo preciso verrà comunicato a prenotazione effettuata)



Massimo 35 persone



Costi: contributo guida € 12,00 con radioguidese gruppo è superiore a 12 pax(gratis per bambini fino a 12 anni)



Difficoltà visita: LEGGERMENTE IMPEGNATIVA



Prenotazioni obbligatorie entro il 6 giugno, salvo esaurimento posti.



INFO E PRENOTAZIONI

info@vincenzo-guida.it - 3393224349



Note:

● Il luogo dell’appuntamento è raggiungibile in metropolitana con la linea B fermate Garbatella o Basilica San Paolo, o con i bus linee 23, 769, 792.

● Consigliate scarpe o sandali comodi, macchina fotografica!

● Percorso con leggere salite e discese ed alcune scalinate.

● Lungo il percorso sono presenti numerose fontanelle.

● La visita terminerà per le 20:30 circa in Piazza Damiano Sauli