Garbatella, Roma RM, 07/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

giu 07 2026

Garbatella

Visita guidata all'imbrunire

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Garbatella
Via Rocco Giulio
data: domenica 7 giugno 2026, dalle 18:00 alle 20:30
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Vincenzo - guida turistica abilitata
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
Garbatella
Descrizione evento: 
 Il tardo pomeriggio di domenica 7 giugno a Roma ci sarà una visita guidata alla Garbatella!

 

Vi propongo una visita tardo pomeridiana, quando il caldo si attenua e uscire diventa piacevole, al quartiere Garbatella! Si tratta di una passeggiata non troppo impegnativa che racconterà la genesi della originaria Borgata Concordia e il suo sviluppo fino alla sua connotazione finale. Naturalmente il nostro tour sarà arricchito da curiosità e da sfiziose chicche!

La passeggiata terminerà nel cuore della Garbatella per l’ora di cena. Chi lo vorrà potrà decidere di rimanere a mangiare assieme agli altri in un locale nei paraggi.

 

Guida: Vincenzo (guida turistica abilitata) - 3393224349

 

Appuntamento: domenica 7 giugno, ore 18:00 - Via Rocco Giulio (il luogo preciso verrà comunicato a prenotazione effettuata)

 

Massimo 35 persone

 

Costi: contributo guida € 12,00 con radioguidese gruppo è superiore a 12 pax(gratis per bambini fino a 12 anni)  

 

Difficoltà visita: LEGGERMENTE IMPEGNATIVA

 

Prenotazioni obbligatorie entro il 6 giugno, salvo esaurimento posti.

 

INFO E PRENOTAZIONI

info@vincenzo-guida.it- 3393224349

 

Note:

● Il luogo dell’appuntamento è raggiungibile in metropolitana con la linea B fermate Garbatella o Basilica San Paolo, o con i bus linee 23, 769, 792.

● Consigliate scarpe o sandali comodi, macchina fotografica!

● Percorso con leggere salite e discese ed alcune scalinate.

● Lungo il percorso sono presenti numerose fontanelle.

● La visita terminerà per le 20:30 circa in Piazza Damiano Sauli
Nei pressi di questo evento puoi:
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