Descrizione evento:

Parte "Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul".







Da Michelle Zarrillo a grandi nomi dello spettacolo, della comicità, della magia per una rassegna estiva multidisciplinare a Tor San Lorenzo







DAL 27 GIUGNO AL 30 AGOSTO 2026 VILLAGGIO AI TUCUL TOR SAN LORENZO (RM)



















Ad ognuno il suo! Accontentare tutti non è impresa facile, ma neppure impossibile.







Arriva la quarta edizione della rassegna estiva multidisciplinare che in un solo luogo unisce musica, teatro, comicità, illusionismo, cinema e cultura pop, che vedrà sul palco a ferragosto l'attesissimo concerto di Michele Zarrillo.







C'è un'arte per ogni sensibilità con “Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul" ”, la kermesse ideata e diretta da Daniele Micelli, che nell’omonimo villaggio di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea (RM) , si prepara dal 27 giugno e fino al 30 agosto 2026 a dare vita ad un ricco cartellone di eventi con un focus ben preciso: inclusione, condivisione, accessibilità.







Non solo serate di intrattenimento sotto le stelle ma un programma fitto di esperienze a portata di mano.







Cultura, animazione, spettacoli, giochi per una estate senza confini, senza barriere e con oltre 60 giorni dedicati al divertimento e alle emozioni formato famiglia, e non solo.







Attività diurne, come baby show, schiuma party, laboratori di magia, cinema all’aperto, experience con dinosauri animatronic, cacce al tesoro, campagne di educazione e gioco per gli amici a quattro zampe, lasciano il posto alle stelle che, non solo brilleranno nel cielo, ma anche sul palco, grazie ad alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui:







Icaro (tributo a Renato Zero 11 luglio), Davide Spada (Show di magia 16 luglio), Pippo Franco (spettacolo 18 luglio), Experience K - Pop (tributo a Demon Hunters 30 luglio).







E ancora il 31 luglio grande evento musicale con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti e I Rumba de Mar nello spettacolo "Da Carosone a Califano", mentre l’1 agosto sul palco notte cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti, opening Antonio Delle Donne.







Ma non è finita.







8 agosto Gran galà della Magia con Mago Lupis, Laura De Paulis, Mirko Menegatti, Ernesto Planas, Kay La Ferrera, The Phobias, 11 agosto Commedia “Vacanze Rumene” con Christian Generosi, Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario, 13 agosto cabaret con Antonello Costa, 15 agosto grande attesa per il concerto di Michele Zarrillo, ed inoltre live show con l'imitatore Gigi Vigliani (17 agosto), Jackson One (tributo a Michael Jakcson 18 agosto) e tanti altri appuntamenti da non perdere, come gli spettacoli pirotecnici a cura di Pirotecnica Agretto e la sfilata dei carri allegorici a tema Rio de Janeiro con la partecipazione dei Tierra Brasil's.







Per info e prenotazioni: 327 1931753



AI TUCUL CAMPING, Via Romagna, 4 Ardea (RM)











PROGRAMMA AI TUCUL ESTATE 2026 – OSPITI E GRANDI EVENTI

21 giugno – Serata live con Tony Gullo Orchestra





24 giugno – Quiz e intrattenimento con Dr. Why





26 giugno – Spettacolo con Mr Jack





28 giugno – Serata live con Tony Gullo Orchestra





29 giugno – Tributo a Ultimo con Ipocondria





30 giugno – Spettacolo con Mr Jack





2 luglio – Family Show con Mago Veramente





3 luglio – Concerto di Dario Falasca & Band





4 luglio – Live Show con Marco Colibazzi





7 luglio – Spettacolo con Mr Jack





8 luglio – Quiz Show con Dr. Why





10 luglio – Concerto con Marco Mingardi





11 luglio – Tributo a Renato Zero con Icaro





12 luglio – Serata live con Tony Gullo Orchestra





14 luglio – Spettacolo con Mr Jack





15 luglio – Quiz Show con Dr. Why





16 luglio – Family Show con Mago Davide Spada





17 luglio – Family Show con Clown Coca Cola





18 luglio – Grande serata di cabaret con Pippo Franco





19 luglio – Schiuma Party con Manolito





21 luglio – Spettacolo con Mr Jack





22 luglio – Quiz Show con Dr. Why





23 luglio – Family Show con Mago Pablo





24 luglio – Serata live con Tony Gullo Orchestra





25 luglio – Omaggio alla canzone romana con Salvatore Strano e il tributo a Claudio Villa





26 luglio – "Fede, Fido & Fusa: Una notte a tutto Pet" con Federica Rinaudo





28 luglio – Spettacolo con Mr Jack





29 luglio – Quiz Show con Dr. Why





30 luglio – Experience K-Pop, tributo a Demon Hunters e cultura pop coreana





31 luglio – Grande evento musicale con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti e I Rumba de Mar nello spettacolo "Da Carosone a Califano"







AGOSTO

1 agosto – Cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti

Opening: Antonio Delle Donne





2 agosto – Schiuma Party con Manolito





5 agosto – Quiz Show con Dr. Why





7 agosto – Serata live con Tony Gullo Orchestra





8 agosto – Gran Galà della Magia 2026 con:









Mago Lupis



Laura De Paulis



Mirko Menegatti



Ernesto Planas



Kay La Ferrera



I Phobiias



9 agosto – MasterChef Show con Antonio Delle Donne





10 agosto – Galà dei Mini Maghi





11 agosto – Commedia "Vacanze Rumene" con:









Cristian Generosi



Fabrizio Gaetani



Mauro Bellisario



12 agosto – Serata live con Tony Gullo Orchestra





13 agosto – Cabaret con Antonello Costa

Opening: Dario Falasca





15 agosto – Concerto di Ferragosto con Michele Zarrillo

Opening: Antonio Delle Donne





16 agosto – Serata Romana con Maestro Masci & Gli Stornellatori





17 agosto – Live con Gigi Vigliani, "Il Cantante dei Cantanti"





18 agosto – Tribute Show Jackson One, dedicato a Michael Jackson





19 agosto – Quiz Show con Dr. Why





20 agosto – Strarambo 2026 con Antonio Delle Donne





21 agosto – Spettacolo Family con Dinosauri Animatronic





22 agosto – Schiuma Party con Manolito





27 agosto – Miss & Mr Baby Tucul 2026





28 agosto – Live Show con Marco Colibazzi













29 agosto – Gran Finale "Tutti in Piazza! Rivediamoci..." con il live de I Figli delle Stelle