Descrizione evento:

Torna a Graffignano, nel cuore della Tuscia viterbese, la 29ª edizione della Sagra della Lumaca, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate laziale.



Dall'11 al 16 agosto 2026, il caratteristico borgo della provincia di Viterbo ospiterà sei serate dedicate ai sapori della tradizione, alla convivialità e al divertimento.



Protagonista assoluta della manifestazione sarà la lumaca, preparata secondo le antiche ricette dell'Alta Tuscia e accompagnata da una selezione di vini del territorio. Il ricco menù offrirà inoltre numerose specialità della cucina locale, tra cui lombrichelli all'aglione, carni alla brace, contorni tradizionali, dolci artigianali e altre gustose proposte gastronomiche.







Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle ore 19:30, mentre il programma sarà arricchito da spettacoli musicali, balli, intrattenimento e momenti di aggregazione per tutte le età.







A Lume di Lumaca







Venerdì 14 agosto, a cura dell'Associazione Le Filo Sofìe, si terrà il suggestivo evento "A Lume di Lumaca". Per una notte il borgo medievale e il Castello di Graffignano si illumineranno con oltre 10.000 fiammelle, creando un'atmosfera magica e romantica che trasformerà vicoli e piazze in uno scenario di rara bellezza.



Un'occasione unica per scoprire le tradizioni, i sapori e l'ospitalità di Graffignano, immergendosi in una delle manifestazioni più caratteristiche dell'estate nella Tuscia.





