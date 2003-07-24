XXI SAGRA DEGLI GNOCCHI, Canterano RM, 16/08/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

ago 16 2026

XXI SAGRA DEGLI GNOCCHI

Festa di S.Rocco

Letture: ... - Sagre a Canterano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: CANTERANO
Piazza filippo antonioni
data: domenica 16 agosto 2026, dalle 19:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Confraternita di S.Rocco
Referente: Alfredo Fumini
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3292673260
XXI SAGRA DEGLI GNOCCHI
Descrizione evento: 
Potrete degustare 

Gnocchi al sugo di castrato 

Gnocchi al sugo pomodoro e basilico

Arrosticini alla brace 

Fritti misti con suppli ed olive ascolane

Bruschetta Con salsiccia 

Bruschetta al pomodoro

spettacolo Musicale con gli stornellatori romani

spettacolo Di cabaret con i sequestrattori 

Vino bianco e rosso 

Birra alla spina

Cocomerata Finale offerta dal comitato dei festeggiamenti 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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