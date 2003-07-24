Letture: ... - Sagre a Canterano - RM
|dove:
|CANTERANO
Piazza filippo antonioni
|data:
|domenica 16 agosto 2026, dalle 19:00 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Confraternita di S.Rocco
|Referente:
|Alfredo Fumini
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3292673260
Potrete degustare
Gnocchi al sugo di castrato
Gnocchi al sugo pomodoro e basilico
Arrosticini alla brace
Fritti misti con suppli ed olive ascolane
Bruschetta Con salsiccia
Bruschetta al pomodoro
spettacolo Musicale con gli stornellatori romani
spettacolo Di cabaret con i sequestrattori
Vino bianco e rosso
Birra alla spina
Cocomerata Finale offerta dal comitato dei festeggiamenti