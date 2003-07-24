Descrizione evento:

Premio d’Arte Caterina Sforza



La Galleria Ess&rrE, prestigioso spazio espositivo situato all'interno del Porto Turistico di Roma, ospiterà dall'8 agosto al 4 settembre la mostra del Premio d'Arte Caterina Sforza, organizzata dall’Associazione Culturale Logos, un'importante rassegna dedicata alla valorizzazione della creatività contemporanea e al dialogo tra artisti provenienti da differenti percorsi espressivi.



Curata da Marilena Spataro e Roberto Sparaci, la mostra propone un percorso espositivo che celebra il talento artistico attraverso opere capaci di raccontare linguaggi, emozioni e visioni del nostro tempo. Il Premio d'Arte Caterina Sforza si conferma come un appuntamento culturale volto a promuovere la ricerca artistica contemporanea, offrendo al pubblico un'occasione di incontro con una pluralità di stili e tecniche.



L'esposizione riunisce artisti selezionati che, con le loro opere, testimoniano la ricchezza e la vitalità del panorama artistico italiano, in un contesto suggestivo come quello del Porto Turistico di Roma, da anni punto di riferimento per eventi culturali e mostre di rilievo.



L'iniziativa rappresenta un momento di confronto tra artisti, critici, collezionisti e appassionati d'arte, contribuendo a rafforzare il ruolo dell'arte come strumento di dialogo, riflessione e crescita culturale.



La mostra sarà visitabile dall'8 agosto al 4 settembre presso la Galleria Ess&rrE del Porto Turistico di Roma con oltre 50 opere dedicate tra sculture, fotografie e opere su tela e/o altri supporti.



Informazioni





Mostra: Premio d'Arte Caterina Sforza



Date: 8 agosto – 4 settembre – 2026



La particolarità sarà che oltre al giorno dell’inaugurazione dell’8 agosto ci sarà l’ufficialità inaugurale il 17 agosto alle 18:00 in compagnia dei curatori e di alcuni artisti.



Sede: Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma



Curatori: Marilena Spataro e Roberto Sparaci





Un appuntamento dedicato all'arte contemporanea, aperto a tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza culturale in uno degli spazi espositivi più dinamici della capitale.



Info: galleriaesserre@gmail.com - + 39 329 4681684 - +39 339 7325579