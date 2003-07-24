AL BIOPARCO DI ROMA SONO NATI CINQUE FENNEC, Roma RM, 04/08/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ago 04 2026

AL BIOPARCO DI ROMA SONO NATI CINQUE FENNEC

Letture: ... - Intrattenimento a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BIOPARCO DI ROMA
Piazzale del Giardino Zoologico 1
data: martedì 4 agosto 2026, dalle 09:30 alle 18:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
AL BIOPARCO DI ROMA SONO NATI CINQUE FENNEC
Descrizione evento: 
 Lieto evento al Bioparco di Roma: sono nati cinque fennec, i canidi più piccoli al mondo  - da adulti pesano appena un chilo  - e con le orecchie più grandi, in proporzione alle dimensioni corporee. “I piccoli stanno bene  - racconta la Presidente Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma, ancora non è possibile stabilirne il sesso.” “La mamma, Bella, ha sette anni ed è nata qui al Bioparco; Il maschio si chiama Rocco, ha la stessa età della femmina ed è arrivato al Bioparco nell’ottobre 2025 dallo Zoo di Cracovia, nell’ambito dei programmi europei EEP, dedicati alla conservazione delle specie attraverso la gestione delle popolazioni, la ricerca e l’educazione all’interno delle strutture zoologiche. I cuccioli sono nati circa un mese fa all’interno della tana scavata nella terra o sabbia dai genitori, come succede in natura, dove tutta la famiglia trascorre molto tempo durante il giorno. La mamma li allatta e da poco è iniziato lo svezzamento. I fennec sono un esempio straordinario di adattamento agli ambienti desertici: piccoli carnivori, parenti stretti delle volpi e degli altri canidi – conclude Palanza - hanno sviluppato caratteristiche uniche per sopravvivere alle temperature estreme del Sahara".

 

Il fennec è diffuso nei deserti sabbiosi e nelle aree semi-desertiche dell’Africa settentrionale, dal Sahara Occidentale fino in Egitto. Territoriale e monogamo, la coppia vive con la prole formando un nucleo familiare. Onnivoro, si nutre di insetti, lucertole, uccelli, uova, piccoli roditori, frutti e tuberi. Le orecchie, lunghe ben 10 cm, costituiscono il 20% della superficie corporea, fungono da veri e propri pannelli termoregolatori per disperdere il calore in eccesso e offrono all’animale un udito eccellente con cui localizzare le prede che si muovono sotto la sabbia.

La minaccia principale per questi animali è la crescente attività antropica. Seppur protetti legalmente in diversi Paesi, in alcuni mercati locali del Nord Africa, ad esempio, i giovani fennec vengono catturati per essere venduti illegalmente nei mercati come animali da compagnia o per scattare foto ricordo con i turisti. Gli adulti sono uccisi per la pelliccia, utilizzata essenzialmente dalle popolazioni locali.

 

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Al bioparco di roma sono nati...
Premio d'arte caterina sforza
Xxi sagra degli gnocchi
29 sagra della lumaca
Eterno pinocchio, omaggio a...
Approfondimenti
Linea d'Orizzonte
Mostra d'arte contemporanea
LINEA D'ORIZZONTE Mostra collettiva d'arte contemporanea Dal 4 luglio al 6...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio