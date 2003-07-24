XXIX SAGRA DEISAGNOZZI, Riofreddo RM, 16/08/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

ago 16 2026

XXIX SAGRA DEISAGNOZZI

Magistralmente preparati a mano

Letture: ... - Sagre a Riofreddo - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza Ricciotti Garibaldi
data: domenica 16 agosto 2026, dalle 18:00 alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Pro Loco Riofreddo
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
XXIX SAGRA DEISAGNOZZI
Descrizione evento: 
L'Associazione Pro Loco Riofreddo è lieta di invitarvi 



Domenica 16 AGOSTO 2026 alla



XXIX SAGRA DEI SAGNOZZI



I sagnozzi (magistralmente preparati a mano con la collaborazione del Centro Anziani) sono il piatto tipico per eccellenza del paese di Riofreddo, con ingredienti semplici come acqua e farina, rappresentano il gusto e la genuinità della tradizione



IL PROGRAMMA







Dalle ore 18:00 “Mani in pasta” (laboratorio gratuito per bambini. Impara a fare i sagnozzi insieme alle massaie di Riofreddo)

















Dalle ore 19:00 Apertura Stand con un Menù Completo a soli 15€ comprendente:







Sagnozzi "Sellaru e pummidoro"   



Bruschetta        



Salsiccia e Arrosticini



Pane



Bicchiere di vino o bottiglia d’acqua 0.5l









Inoltre arrosticini di pecora, patatine fritte, crepes e birra alla spina. 









Come arrivare a Riofreddo



·Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Carsoli-Oricola, girare a destra direzione Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo.



·Autostrada A24 Roma-L'Aquila Uscire al casello Vicovaro-Mandela, girare a sinistra direzione Arsoli e proseguire lungo la strada statale Tiburtina per circa 15 Km, al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo.



·Strada Statale Tiburtina Valeria fino al Km 63,400 bivio a sinistra per Riofreddo.



E-mail: proloco.riofreddo.1969@gmail.com 



Sito Web: www.prolocoriofreddo.it



Facebook: Pro Loco Riofreddo



Instagram: pro_loco_riofreddo



Pagina Evento: https://proloco.co.uk/Controller?type=ShowPublicSharedEvent&id=65
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Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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