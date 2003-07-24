Da Mattioli a Salvi a Zarrillo: Il litorale si accende con “Rio Dreams, il Carnevale d’estate” Ai Tu, Ardea RM, 31/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 31 2026
ago 30 2026

Da Mattioli a Salvi a Zarrillo: Il litorale si accende con “Rio Dreams, il Carnevale d’estate” Ai Tu

Letture: ... - Intrattenimento a Ardea - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: AI TUCUL
data: da venerdì 31 luglio 2026, alle 00:00
a domenica 30 agosto 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: FEDERICA RINAUDO
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Da Mattioli a Salvi a Zarrillo: Il litorale si accende con “Rio Dreams, il Carnevale d’estate” Ai Tu
Descrizione evento: 
Da Mattioli a Salvi a Zarrillo: Il litorale si accende con “Rio Dreams, il Carnevale d’estate” Ai Tucul a Tor San Lorenzo.



 



31 luglio  – 30 agosto 2026



 



Da Maurizio Mattioli a Enzo Salvi fino al grande concerto di Michele Zarrillo.



 



 Il litorale si accende di magia con la kermesse estiva “Rio Dreams, il Carnevale d’estate Ai Tucul” a Tor San Lorenzo. 



 



La rassegna multidisciplinare sotto le stelle, ideata dal poliedrico Daniele Micelli, si prepara a colorare di teatro, musica, cinema, il villaggio camping Ai Tucul, dal 31 luglio al 30 agosto 2026, per regalare al pubblico una lunga serie di emozioni formato famiglia ed accontentare le esigenze di grandi e piccini, all’insegna dell’inclusione e della condivisione. 



 



Con una partenza esplosiva e un grande successo registrato nel mese di luglio, il cartellone prosegue ad agosto con tanti appuntamenti live: dai grandi show serali (ore 21.00)  alle attività diurne, tra baby show, schiuma party, laboratori di magia, experience interattive con dinosauri animatronic. 



 



Un'estate tutta da vivere e da gustare con tanto di carri allegorici a ferragosto ispirati proprio a Rio De Janeiro.  



 



 



Info e prenotazioni 3499808005



 



 



Programma:



 



31 luglio Maurizio Mattioli e Alberto Laurenti con “I Rumba De Mar”



 



1 Agosto Serata Cabaret Enzo Salvi e Valentina Paoletti (open Antonio Delle Donne)



 



2 Agosto Schiuma Party Con Manolito



 



3 Agosto Serata Cinema Proiezione sotto le stelle



 



4 Agosto Serata Spettacolo Con Mr Jack



 



5 Agosto Serata Giochi Dr. Why Il gioco a quiz per tutti



 



6 Agosto Serata Baby Show Intrattenimento per bambini



 



7 Agosto Serata Live Orchestra Tony Gullo Orchestra



 



8 Agosto Gran Galà della Magia 2026 Mago Lupis, L. De Paulis, M.



 



Menegatti, E. Planas, K. La Ferrera, The Phobias



 



9 Agosto MasterChef Show Conduce Antonio Delle Donne



 



10 Agosto Galà dei Mini Maghi Show



 



11 Agosto Commedia “Vacanze Rumene” con C. Generosi, F. Gaetani, M. Bellisario



 



12 Agosto Serata Live Orchestra Tony Gullo Orchestra



 



13 Agosto Serata Cabaret Antonello Costa (Opening Dario Falasca)



 



14 Agosto Sfilata Carri allegorici ispirati al Carnevale di Rio



 



15 Agosto CONCERTO DI FERRAGOSTO MICHELE ZARRILLO in concerto (Open A. Delle Donne)



 



16 Agosto Serata Romana Maestro Masci & Gli Stornellatori



 



17 Agosto Live Show Comico-Musicale Gigi Vigliani - "Il Cantante dei



 



18 Agosto Jackson One Tributo a Michael Jackson



 



19 Agosto Serata Giochi Dr. Why Serata Quiz ed intrattenimento



 



20 Agosto Strarambo 2026 Conduce Antonio Delle Donne



 



21 Agosto Dinosauri Animatronic Show Experience spettacolare per famiglie



 



22 Agosto Schiuma Party Con Manolito



 



23 Agosto Caccia al Tesoro 2026



 



24 Agosto Serata Cinema



 



25 Agosto Spettacolo con Mr Jack Intrattenimento



 



26 Agosto Serata Giochi Dr. Why



 



27 Agosto Miss & Mr Baby Tucul 2026 Baby Show



 



28 Agosto Marco Colibazzi Live Show



 



29 Agosto GRAN FINALE “Tutti in Piazza” con I Figli delle Stelle



 

30 Agosto Serata Cinema   
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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