Letture: ... - Feste a Riofreddo - RM
|dove:
|Piazza Ricciotti Garibaldi
|data:
|da venerdì 28 agosto 2026, alle 19:00
a sabato 29 agosto 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Associazione Pro Loco Riofreddo
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
XXII Festa "IN VINO VERITAS" – Riofreddo (RM)
28 e 29 Agosto 2026
La Pro Loco Riofreddo è lieta di presentare la XXII edizione di "In Vino Veritas", uno degli appuntamenti enogastronomici e musicali più attesi dell'estate nel Lazio.
Nel suggestivo borgo di Riofreddo, tra le montagne della Valle dell'Aniene, due serate dedicate al buon vino, alla gastronomia locale e alla musica dal vivo vi faranno vivere un'esperienza unica all'insegna della convivialità e del divertimento.
Da oltre vent'anni In Vino Veritas rappresenta un punto di riferimento per gli amanti delle eccellenze enogastronomiche, della musica d'autore e delle tradizioni locali, attirando ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il Lazio e dalle regioni limitrofe.
L'atmosfera del centro storico, la qualità dell'offerta gastronomica, la degustazione dei migliori vini del territorio e i concerti gratuiti rendono questa manifestazione un evento imperdibile.
Degustazione dei vini
A partire dalle ore 19:00 si apriranno le botti con la degustazione di 7 vini della Regione Lazio.
Le degustazioni saranno disponibili acquistando il bicchiere ufficiale "In Vino Veritas", che consentirà di degustare i vini proposti durante la manifestazione.
Stand gastronomici
Per tutta la durata della festa saranno aperti gli stand gastronomici con numerose specialità, tra cui:
• Gnocchi al sugo di carne
• Arrosticini di pecora
• Panini con salsiccia arrosto
• Hot Dog
• Patatine fritte
• Dolci e altre specialità gastronomiche
Programma musicale
Venerdì 28 Agosto
Emilio Stella
ALBOROSIE
DJ Set
Sabato 29 Agosto
DAPORIA
INNA CANTINA
RADICI NEL C12EMENTO
(Live + PHENOM DJ Set)
Ingresso gratuito
L'ingresso alla manifestazione è completamente gratuito, così come tutti i concerti in programma.
Sicurezza
Per garantire una festa sempre più sicura sarà presente l'Associazione Altre Strade, che metterà gratuitamente a disposizione dei visitatori il servizio di controllo del tasso alcolemico, consentendo a tutti di verificare le proprie condizioni prima di mettersi alla guida.
Area camping gratuita
Per chi desidera vivere la festa senza pensieri sarà disponibile gratuitamente l'area attrezzata Pratarea, situata a circa 800 metri dall'area della manifestazione.
Come raggiungere Riofreddo
Autostrada A24 Roma – L'Aquila
Uscita Carsoli-Oricola
Direzione Roma per circa 8 km, quindi seguire le indicazioni per Riofreddo.
Uscita Vicovaro-Mandela
Direzione Arsoli e proseguire lungo la SS5 Tiburtina Valeria fino al km 63,400, quindi seguire le indicazioni per Riofreddo.
Strada Statale Tiburtina Valeria
Percorrere la SS5 fino al km 63,400 e seguire la segnaletica per Riofreddo.
Informazioni
Pro Loco Riofreddo
📧 prolocoriofreddo.1969@gmail.com, 📧 proloco.riofreddo@libero.it
🌐 www.prolocoriofreddo.it 🌐 https://proloco.co.uk/Controller?type=ShowPublicSharedEvent&id=64
Facebook: Pro Loco Riofreddo Instagram: - invinoveritas__ - pro_loco_riofreddo