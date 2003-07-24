Descrizione evento:

XXII Festa "IN VINO VERITAS" – Riofreddo (RM)



28 e 29 Agosto 2026



La Pro Loco Riofreddo è lieta di presentare la XXII edizione di "In Vino Veritas", uno degli appuntamenti enogastronomici e musicali più attesi dell'estate nel Lazio.



Nel suggestivo borgo di Riofreddo, tra le montagne della Valle dell'Aniene, due serate dedicate al buon vino, alla gastronomia locale e alla musica dal vivo vi faranno vivere un'esperienza unica all'insegna della convivialità e del divertimento.



Da oltre vent'anni In Vino Veritas rappresenta un punto di riferimento per gli amanti delle eccellenze enogastronomiche, della musica d'autore e delle tradizioni locali, attirando ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il Lazio e dalle regioni limitrofe.



L'atmosfera del centro storico, la qualità dell'offerta gastronomica, la degustazione dei migliori vini del territorio e i concerti gratuiti rendono questa manifestazione un evento imperdibile.













Degustazione dei vini



A partire dalle ore 19:00 si apriranno le botti con la degustazione di 7 vini della Regione Lazio.



Le degustazioni saranno disponibili acquistando il bicchiere ufficiale "In Vino Veritas", che consentirà di degustare i vini proposti durante la manifestazione.













Stand gastronomici



Per tutta la durata della festa saranno aperti gli stand gastronomici con numerose specialità, tra cui:



• Gnocchi al sugo di carne



• Arrosticini di pecora



• Panini con salsiccia arrosto



• Hot Dog



• Patatine fritte



• Dolci e altre specialità gastronomiche













Programma musicale



Venerdì 28 Agosto



Emilio Stella



ALBOROSIE



DJ Set













Sabato 29 Agosto



DAPORIA



INNA CANTINA



RADICI NEL C12EMENTO

(Live + PHENOM DJ Set)













Ingresso gratuito



L'ingresso alla manifestazione è completamente gratuito, così come tutti i concerti in programma.













Sicurezza



Per garantire una festa sempre più sicura sarà presente l'Associazione Altre Strade, che metterà gratuitamente a disposizione dei visitatori il servizio di controllo del tasso alcolemico, consentendo a tutti di verificare le proprie condizioni prima di mettersi alla guida.













Area camping gratuita



Per chi desidera vivere la festa senza pensieri sarà disponibile gratuitamente l'area attrezzata Pratarea, situata a circa 800 metri dall'area della manifestazione.













Come raggiungere Riofreddo



Autostrada A24 Roma – L'Aquila



Uscita Carsoli-Oricola

Direzione Roma per circa 8 km, quindi seguire le indicazioni per Riofreddo.



Uscita Vicovaro-Mandela

Direzione Arsoli e proseguire lungo la SS5 Tiburtina Valeria fino al km 63,400, quindi seguire le indicazioni per Riofreddo.



Strada Statale Tiburtina Valeria



Percorrere la SS5 fino al km 63,400 e seguire la segnaletica per Riofreddo.













Informazioni



Pro Loco Riofreddo



📧 prolocoriofreddo.1969@gmail.com, 📧 proloco.riofreddo@libero.it



🌐 www.prolocoriofreddo.it 🌐 https://proloco.co.uk/Controller?type=ShowPublicSharedEvent&id=64



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