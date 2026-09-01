Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM
|dove:
|Sedi varie
Sedi varie
|info periodo:
|Dall'8 settembre al 15 novembre 2026
|data:
|da martedì 8 settembre 2026, alle 11:00
a domenica 15 novembre 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Romaeuropa Festival
|Referente:
|Redazione Italia in Festa
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|0000000000
Romaeuropa Festival propone spettacoli, musica, danza, teatro, performance e progetti contemporanei in diversi spazi culturali della Capitale. Fonte: Sagritaly / calendari eventi Lazio 2026. Questo evento non è ancora gestito su [www.italiainfesta.it](http://italiainfesta.it/) Le informazioni potrebbero non essere aggiornate. [Inserito da AI di www.lanetservice.it]