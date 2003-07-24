Giornata del Camminare Solidale evento gratuito, Roma RM, 11/10/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

ott 11 2026

Giornata del Camminare Solidale evento gratuito

per Save the Children Italia Passeggiata a Laghetto Di Villa Ada con giochi per famiglie

Letture: ... - Beneficenza a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza Emerenziana - Roma
Roma
data: domenica 11 ottobre 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Pontieri del Dialogo
Referente: Luisa Mostile
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393730298
Giornata del Camminare Solidale evento gratuito
Descrizione evento: 
I Pontieri del Dialogo per la Giornata del Camminare FederTrekI Solidale con Save the Children Italia Passeggiata a Laghetto Di Villa Ada con giochi per famiglie Alla Scoperta di Villa Ada — Iscrizioni on line https://www.pontierideldialogo.org/.../evento-giornata.../ Passeggiata Gioco per Famiglie e Bambini*🌳✨

L’associazione Pontieri del Dialogo, con il patrocinio di Federtrek, organizza un’iniziativa solidale dedicata a famiglie con bambini: una splendida “Passeggiata Gioco” a Villa Ada per stare insieme, divertirsi e sostenere una causa importante! 💚🤝

Partecipiamo e sosteniamo la campagna di Save the Children “Cambiamo il mondo un biscotto alla volta” 🍪❤️. In occasione dell’evento sarà possibile acquistare i Bisbuoni, i deliziosi biscotti in edizione limitata prodotti da Paterson’s (Ferrero), racchiusi in una bellissima scatola di latta riutilizzabile 🎁. Acquistandoli, farai un gesto buono due volte: per te e per il futuro dei bambini!

L’intero ricavato andrà a sostenere il Fondo Emergenze di Save the Children, che permette di intervenire tempestivamente per proteggere i bambini e le bambine colpiti da guerre, crisi umanitarie e disastri naturali 🕊️🌍.

🎁 Per tutti i bambini partecipanti ci saranno fantastici gadget in omaggio!

📍 Programma dell’evento:

Ore 10:00 – Appuntamento: Piazza Sant’Emerenziana 🗺️ (equidistante dalle stazioni Metro B1 Sant’Agnese/Annibaliano e Libia 🚇).

Attività: Ci sposteremo insieme a Villa Ada per una bella passeggiata e divertenti giochi di socializzazione per i più piccoli 🌿🎲.

Ore 12:30 circa – Conclusione: Chi lo desidera potrà rimanere in villa per un bel pic-nic in compagnia! 🧺 🥪

ℹ️ Informazioni pratiche:

Ingresso: Evento GRATUITO con iscrizione obbligatoria 📝

Accompagnatrici e Animatrici:

🙋‍♀️ Luisa M. – 339 3730298

🙋‍♀️ Raffaella F.

Vi aspettiamo per camminare, giocare e fare della solidarietà un momento di festa! 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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