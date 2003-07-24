Descrizione evento:

I Pontieri del Dialogo per la Giornata del Camminare FederTrekI Solidale con Save the Children Italia Passeggiata a Laghetto Di Villa Ada con giochi per famiglie Alla Scoperta di Villa Ada — Iscrizioni on line https://www.pontierideldialogo.org/.../evento-giornata.../ Passeggiata Gioco per Famiglie e Bambini*

L’associazione Pontieri del Dialogo, con il patrocinio di Federtrek, organizza un’iniziativa solidale dedicata a famiglie con bambini: una splendida “Passeggiata Gioco” a Villa Ada per stare insieme, divertirsi e sostenere una causa importante!

Partecipiamo e sosteniamo la campagna di Save the Children “Cambiamo il mondo un biscotto alla volta” . In occasione dell’evento sarà possibile acquistare i Bisbuoni, i deliziosi biscotti in edizione limitata prodotti da Paterson’s (Ferrero), racchiusi in una bellissima scatola di latta riutilizzabile . Acquistandoli, farai un gesto buono due volte: per te e per il futuro dei bambini!

L’intero ricavato andrà a sostenere il Fondo Emergenze di Save the Children, che permette di intervenire tempestivamente per proteggere i bambini e le bambine colpiti da guerre, crisi umanitarie e disastri naturali .

Per tutti i bambini partecipanti ci saranno fantastici gadget in omaggio!

Programma dell’evento:

Ore 10:00 – Appuntamento: Piazza Sant’Emerenziana (equidistante dalle stazioni Metro B1 Sant’Agnese/Annibaliano e Libia ).

Attività: Ci sposteremo insieme a Villa Ada per una bella passeggiata e divertenti giochi di socializzazione per i più piccoli .

Ore 12:30 circa – Conclusione: Chi lo desidera potrà rimanere in villa per un bel pic-nic in compagnia!

Informazioni pratiche:

Ingresso: Evento GRATUITO con iscrizione obbligatoria

Accompagnatrici e Animatrici:

Luisa M. – 339 3730298

Raffaella F.

Vi aspettiamo per camminare, giocare e fare della solidarietà un momento di festa!