Descrizione evento:

Venerdì 9 e domenica 11 ottobre il Mercato Primavalle II diventa il luogo di un’indagine teatrale. La nuova produzione di Progetto Goldstein, Le Indagini dell’Ispettore Morganti con la regia di Emiliano Morana, trasforma uno spazio quotidiano della città in un palcoscenico immersivo, dove non esistono più una platea e un palcoscenico separati: il pubblico attraversa il mercato, incontra i personaggi, raccoglie indizi e partecipa alla costruzione della storia.

La storia prende avvio durante l’inaugurazione di un nuovo bar. Un evento improvviso rompe l’equilibrio della comunità e dà il via a un’indagine per omicidio. A guidare gli spettatori sono l’Ispettore Morganti e il suo assistente, che li conducono tra i banchi e le corsie del mercato alla ricerca di una verità nascosta tra rancori, relazioni ambigue e tensioni di quartiere. Spettatori e personaggi si muovono insieme, raccolgono indizi, scelgono dove posare lo sguardo e ricompongono la storia. Ad animare l'indagine sono Matteo Cirillo, Daniele Miglio, Gioele Rotini, Francesca Pausilli, Carlotta Sfolgori, Diego Migeni, Elena Giovanardi, Marta Gagliardi ed Emiliano Morana, che firma anche la regia. Tra tensioni di quartiere, rancori mai sopiti e relazioni ambigue, ogni personaggio può essere colpevole, e la verità emerge passo dopo passo fino a un esito sorprendente.

Lo spettacolo e la drammaturgia nascono dal mercato stesso, a patire dai sopralluoghi e dal confronto con chi ci lavora ogni giorno: gli operatori, le loro storie e le relazioni quotidiane diventano materia narrativa. Il mercato smette così di essere soltanto un luogo di scambio commerciale e si rivela per ciò che è, uno spazio di incontro e di memoria condivisa, in cui si riconosce l'identità di un quartiere.

Lo spettacolo inaugura inoltre un format seriale e itinerante, pensato per attraversare mercati, piazze, parchi e altri luoghi del Lazio. Il personaggio dell’Ispettore Morganti tornerà ogni volta con una nuova storia, costruita sulle caratteristiche e sull’identità del territorio che lo ospita.

Il progetto vuole portare il pubblico alla scoperta di Primavalle attraverso un’esperienza che intreccia teatro, territorio e cultura enogastronomica. Ambientato all’interno del Mercato Primavalle II, lo spettacolo invita gli spettatori a vivere il quartiere da una prospettiva inedita, entrando in contatto con i suoi spazi, le sue attività, i suoi prodotti e la sua identità locale. Un modo per promuovere una fruizione più diffusa del patrimonio culturale e urbano della Regione Lazio, valorizzando i luoghi fuori dai tradizionali circuiti turistici, capaci di raccontare un’altra Roma, e favorendo nuovi flussi di pubblico anche in periodi diversi da quelli di maggiore affluenza.

Il mercato diventa così contemporaneamente scena, luogo d’incontro e punto di partenza per una diversa esperienza della città: un modo per esplorare una Roma meno conosciuta e valorizzare luoghi e comunità al di fuori dei tradizionali circuiti culturali e turistici.

LE INDAGINI DELL’ISPETTORE MORGANTI

con Matteo Cirillo, Daniele Miglio, Gioele Rotini, Francesca Pausilli, Carlotta Sfolgori, Diego Migeni, Elena Giovanardi, Marta Gagliardi, Emiliano Morana

regia Emiliano Morana

una produzione Progetto Goldstein

L'attività di Progetto Goldstein è sostenuta dal Ministero della Cultura

Venerdì 9 e Domenica 11 ottobre 2026, ore 18.30 · Mercato Primavalle II, via Pasquale II 24/32 - Roma

Ingresso gratuito

Link prenotazioni:https://www.progettogoldstein.it/ispettore-morganti



