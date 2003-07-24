CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2026, Anzio RM, 06/11/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

nov 06 2026
nov 08 2026

CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2026

Sapori, odori e gusto dell'autunno

Letture: ... - Feste a Anzio - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Campetto dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio ANZIO
Centro storico - Via Giacomo Matteotti
info periodo: Festa ricorrente ogni anno il promo fine settimana di luglio
data: da venerdì 6 novembre 2026, alle 11:00
a domenica 8 novembre 2026, alle 22:30
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO
Referente: Mario
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3319546704
CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2026
Descrizione evento: 
È giunta lla 23° edizione la CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2026 che si svolgerà ad Anzio dal 6 all'8 novembre 2026 presso il Campo dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio di Anzio con ingresso da Via Giacomo Matteotti nel pieno del centro storico e dietro la chiesa Madre di Anzio.

Una tre giorni di festa e di allegria con Caldarroste e vino novello protagonisti. Poi tanti piatti dell'autunno da gustare insieme a tanti che negli anni scelgono la Castagnata per passare una giornata di festa e compagnia nel clima familiare e gioviale. Poi una passeggiata ad Anzio e la giornata può dirsi passata alla grande.

Vu aspettiamo il 6, 7 e 8 novembre 2026 ad Anzio per la 23° edizione della CASTAGNATA DI NOVEMBRE. Evento benefico il cui ricavato andrà a favore di opere caritatevoli in collaborazione con la Caritas Anzio.

Si può prenotare al 3319546704
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