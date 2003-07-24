Descrizione evento:

È giunta lla 23° edizione la CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2026 che si svolgerà ad Anzio dal 6 all'8 novembre 2026 presso il Campo dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio di Anzio con ingresso da Via Giacomo Matteotti nel pieno del centro storico e dietro la chiesa Madre di Anzio.

Una tre giorni di festa e di allegria con Caldarroste e vino novello protagonisti. Poi tanti piatti dell'autunno da gustare insieme a tanti che negli anni scelgono la Castagnata per passare una giornata di festa e compagnia nel clima familiare e gioviale. Poi una passeggiata ad Anzio e la giornata può dirsi passata alla grande.

Vu aspettiamo il 6, 7 e 8 novembre 2026 ad Anzio per la 23° edizione della CASTAGNATA DI NOVEMBRE. Evento benefico il cui ricavato andrà a favore di opere caritatevoli in collaborazione con la Caritas Anzio.

Si può prenotare al 3319546704