Letture: ... - Feste a Anzio - RM
|dove:
|Campetto dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio ANZIO
Centro storico - Via Giacomo Matteotti
|info periodo:
|Festa ricorrente ogni anno il promo fine settimana di luglio
|data:
|da venerdì 6 novembre 2026, alle 11:00
a domenica 8 novembre 2026, alle 22:30
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|Organizzazione:
|COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO
|Referente:
|Mario
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3319546704
È giunta lla 23° edizione la CASTAGNATA DI NOVEMBRE 2026 che si svolgerà ad Anzio dal 6 all'8 novembre 2026 presso il Campo dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio di Anzio con ingresso da Via Giacomo Matteotti nel pieno del centro storico e dietro la chiesa Madre di Anzio.
Una tre giorni di festa e di allegria con Caldarroste e vino novello protagonisti. Poi tanti piatti dell'autunno da gustare insieme a tanti che negli anni scelgono la Castagnata per passare una giornata di festa e compagnia nel clima familiare e gioviale. Poi una passeggiata ad Anzio e la giornata può dirsi passata alla grande.
Vu aspettiamo il 6, 7 e 8 novembre 2026 ad Anzio per la 23° edizione della CASTAGNATA DI NOVEMBRE. Evento benefico il cui ricavato andrà a favore di opere caritatevoli in collaborazione con la Caritas Anzio.
Si può prenotare al 3319546704