Letture: ... - Enogastronomia a Roma - RM
|dove:
|Sedi varie
Sedi varie
|info periodo:
|Dal 12 settembre al 30 ottobre 2026
|data:
|da sabato 12 settembre 2026, alle 11:00
a venerdì 30 ottobre 2026, alle 21:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Cerealia
|Referente:
|Redazione Italia in Festa
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|0000000000
Cerealia: la Festa dei Cereali propone appuntamenti culturali, degustazioni e incontri dedicati ai cereali, alla gastronomia e alle tradizioni alimentari. Fonte: Sagritaly / calendari eventi Lazio 2026. Questo evento non è ancora gestito su [www.italiainfesta.it](http://italiainfesta.it/) Le informazioni potrebbero non essere aggiornate. [Inserito da AI di www.lanetservice.it]