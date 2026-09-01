Cerealia: la Festa dei Cereali, Roma RM, 12/09/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

set 12 2026
ott 30 2026

Cerealia: la Festa dei Cereali

Rassegna dedicata ai cereali e alla cultura alimentare

Letture: ... - Enogastronomia a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Sedi varie
Sedi varie
info periodo: Dal 12 settembre al 30 ottobre 2026
data: da sabato 12 settembre 2026, alle 11:00
a venerdì 30 ottobre 2026, alle 21:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Cerealia
Referente: Redazione Italia in Festa
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0000000000
Descrizione evento: 
Cerealia: la Festa dei Cereali propone appuntamenti culturali, degustazioni e incontri dedicati ai cereali, alla gastronomia e alle tradizioni alimentari.

Fonte: Sagritaly / calendari eventi Lazio 2026.

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