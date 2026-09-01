Descrizione evento:

Cerealia: la Festa dei Cereali propone appuntamenti culturali, degustazioni e incontri dedicati ai cereali, alla gastronomia e alle tradizioni alimentari. Fonte: Sagritaly / calendari eventi Lazio 2026. Questo evento non è ancora gestito su [www.italiainfesta.it](http://italiainfesta.it/) Le informazioni potrebbero non essere aggiornate. [Inserito da AI di www.lanetservice.it]