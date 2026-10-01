Descrizione evento:

ExpoCook Roma e' un appuntamento fieristico dedicato al mondo della cucina, della ristorazione e del food service, con espositori, incontri e dimostrazioni. Fonte: Sagritaly / calendari eventi Lazio 2026. Questo evento non è ancora gestito su [www.italiainfesta.it](http://italiainfesta.it/) Le informazioni potrebbero non essere aggiornate. [Inserito da AI di www.lanetservice.it]