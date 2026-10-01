Letture: ... - Fiere a Roma - RM
|dove:
|Roma
Roma
|info periodo:
|Dall'11 al 13 ottobre 2026
|data:
|da domenica 11 ottobre 2026, alle 11:00
a martedì 13 ottobre 2026, alle 20:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|ExpoCook
|Referente:
|Redazione Italia in Festa
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|0000000000
ExpoCook Roma e' un appuntamento fieristico dedicato al mondo della cucina, della ristorazione e del food service, con espositori, incontri e dimostrazioni. Fonte: Sagritaly / calendari eventi Lazio 2026. Questo evento non è ancora gestito su [www.italiainfesta.it](http://italiainfesta.it/) Le informazioni potrebbero non essere aggiornate. [Inserito da AI di www.lanetservice.it]