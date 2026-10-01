ExpoCook Roma, Roma RM, 11/10/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 11 2026
ott 13 2026

ExpoCook Roma

Fiera dedicata a cucina, ristorazione e food service

Letture: ... - Fiere a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Roma
Roma
info periodo: Dall'11 al 13 ottobre 2026
data: da domenica 11 ottobre 2026, alle 11:00
a martedì 13 ottobre 2026, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: ExpoCook
Referente: Redazione Italia in Festa
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0000000000
Descrizione evento: 
ExpoCook Roma e' un appuntamento fieristico dedicato al mondo della cucina, della ristorazione e del food service, con espositori, incontri e dimostrazioni.

Fonte: Sagritaly / calendari eventi Lazio 2026.

Questo evento non è ancora gestito su [www.italiainfesta.it](http://italiainfesta.it/) Le informazioni potrebbero non essere aggiornate.
[Inserito da AI di www.lanetservice.it]
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Giornata mondiale degli animali....
Festival delle emozioni
Halloween sul lago
Cibolio experience
L’autunno sui monti prenestini
Approfondimenti
Linea d'Orizzonte
Mostra d'arte contemporanea
LINEA D'ORIZZONTE Mostra collettiva d'arte contemporanea Dal 4 luglio al 6...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio