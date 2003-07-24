Descrizione evento:

La sera di sabato 12 settembre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando la Valle dei Casali!



Vi proponiamo una bella passeggiata al tramonto nella Valle dei Casali appena risistemata. Partiremo da Forte Bravetta e nel nostro percorso incontreremo numerosi casali e antiche ville abbandonate o in via di ristruttrazione, e termineremo godendoci il Complesso del Buon Pastore all’imbrunire.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/



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Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/