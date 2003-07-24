OmoGirando la Valle dei Casali, Roma RM, 12/09/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

set 12 2026

OmoGirando la Valle dei Casali

visita guidata

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Valle dei Casali
Via di Bravetta 739
data: sabato 12 settembre 2026, dalle 18:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando la Valle dei Casali
Descrizione evento: 
La sera di sabato 12 settembre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando la Valle dei Casali!

 

Vi proponiamo una bella passeggiata al tramonto nella Valle dei Casali appena risistemata. Partiremo da Forte Bravetta e nel nostro percorso incontreremo numerosi casali e antiche ville abbandonate o in via di ristruttrazione, e termineremo godendoci il Complesso del Buon Pastore all’imbrunire.  

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

 

______                                  

 

Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/
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