Descrizione evento:

Assaggi gratuiti di uva, vino e ciambelline al vino moscato. Stand enogastronomico con prodotti tipici (salsiccia di monte San Biagio, capra, porchetta ecc) serate con gruppi musicali (serata cover dei phoo, gruppo anni 60/70/90 e la domenica gruppo liscio e balli di gruppo) mostra artigianato locale



Ampio parcheggio, giostre e la domenica pomeriggio intrattenimento per bambini