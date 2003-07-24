Letture: ... - Sagre a Monte San Biagio - LT
|dove:
|Piazza Padre Biagio - Vallemarina
Vallemarina
|info periodo:
|Dal 4 al 6 settembre
|data:
|venerdì 4 settembre 2026, dalle 18:00 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Comitato di zona Viva Vallemarina
|Referente:
|Cataldo Popolla
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3933366544
Assaggi gratuiti di uva, vino e ciambelline al vino moscato. Stand enogastronomico con prodotti tipici (salsiccia di monte San Biagio, capra, porchetta ecc) serate con gruppi musicali (serata cover dei phoo, gruppo anni 60/70/90 e la domenica gruppo liscio e balli di gruppo) mostra artigianato locale
Ampio parcheggio, giostre e la domenica pomeriggio intrattenimento per bambini