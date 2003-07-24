Sagra del vino moscato di Vallemarina, Monte San Biagio LT, 04/09/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

set 04 2026

Sagra del vino moscato di Vallemarina

Letture: ... - Sagre a Monte San Biagio - LT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza Padre Biagio - Vallemarina
Vallemarina
info periodo: Dal 4 al 6 settembre
data: venerdì 4 settembre 2026, dalle 18:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Comitato di zona Viva Vallemarina
Referente: Cataldo Popolla
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3933366544
Sagra del vino moscato di Vallemarina
Descrizione evento: 
Assaggi gratuiti di uva, vino e ciambelline al vino moscato. Stand enogastronomico con prodotti tipici (salsiccia di monte San Biagio, capra, porchetta ecc) serate con gruppi musicali (serata cover dei phoo, gruppo anni 60/70/90 e la domenica gruppo liscio e balli di gruppo) mostra artigianato locale 



Ampio parcheggio, giostre e la domenica pomeriggio intrattenimento per bambini
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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